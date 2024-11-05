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房價所得比加重 六都Q2僅桃園低於10倍

2024/11/05 05:30

房價所得比攀高最直接的衝擊是名下沒有房的民眾，尤其年輕族群，將明顯感受房價上漲所帶來的居住成本壓力。（記者徐義平攝）房價所得比攀高最直接的衝擊是名下沒有房的民眾，尤其年輕族群，將明顯感受房價上漲所帶來的居住成本壓力。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房價高漲，全國房價所得比飆史上新高。根據內政部統計，第二季全國、六都房價所得比均創二○○二年統計以來最沉重，且僅桃園市不到十倍，尤其台中市、台南市十年加重逾四倍，目前買房需要多付出超過四年的家庭可支配所得。

中市、南市較10年前加重逾4倍

根據統計，第二季全國房價所得比為十．六五倍，較上季加重○．三倍、較去年同期增加○．八三倍，較十年前同期則加重二．三一倍，即過去十年平均每年加重約○．二三倍；從第二季加重○．三倍、超過近十年平均值看來，更凸顯房價短期飆漲情形。

至於六都第二季房價所得比，台北市為十六．三六倍、新北市十三．七一倍、桃園市九．一三倍、台中市十二．六九倍、台南市十．二九倍、高雄市約十．三九倍；與十年前同期相較，台中市、台南市分別加重四．五四倍及四．一一倍，為購屋負擔加重較明顯的都會區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房價短期狂飆加重購屋負擔，尤其今年第一季時，六都中的桃園、台南與高雄市，房價所得比還在十倍以內，但第二季僅剩桃園。他指出，房價所得比攀高，直接衝擊無殼族、尤其是年輕族群，將明顯感受到居住成本上升壓力。

曾敬德分析，上半年房價所得比攀高，主因房市買氣熱絡所致，而買氣熱絡則因卅年期以上房貸盛行，該類型房貸對降低房貸族每月還款金額相對有感；其次是小宅當道，建商控制總價在較多數民眾可負擔範圍，但卻出現高單價、小坪數現象；最後是上半年多數民眾預期房價還會上漲，家裡長輩資助頭期款或幫忙分擔房貸，部分民眾寧願省吃儉用也要湊出頭期款搭上買房列車。

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