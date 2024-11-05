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經長拋石化、電力赴菲布局 中油工會：內部反對已沸騰

2024/11/05 05:30

中油工會理事長陳嘉麟昨表示，中油工會反對新四輕外移，此事阻力就是石油工會，且內部「已經沸騰」。。（記者林菁樺攝）中油工會理事長陳嘉麟昨表示，中油工會反對新四輕外移，此事阻力就是石油工會，且內部「已經沸騰」。。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺、廖家寧／台北報導〕中油工會理事長陳嘉麟昨表示，工會關注新四輕動向，但「部長的回答令我很憂心」，因經濟部長郭智輝近期提出石化、電力可到菲律賓布局。他強調，新四輕攸關中油員工工作權，且台灣石化業要有自己的能力，中油工會反對新四輕外移，此事阻力就是石油工會，且內部「已經沸騰」。

新四輕政院已核定 工會：不應「往外」

中油昨舉行新任董總布達，陳嘉麟致詞時向經濟部喊話。他表示，到海外布局是樂觀其成，但新四輕好不容易核定，既有的投資案不應「往外」，台灣不管是電力、石化業，都一定要有自己的能力，特別是石化業有緊密的合作夥伴、供應鏈，他希望監交人經濟部次長連錦漳「回去一定要跟部長報告」。

新四輕今年五月獲行政院核定，陳嘉麟表示，這攸關中油林園石化事業部超過一千名員工的工作權益，新四輕若往菲律賓移動，「阻力就是石油工會（中油工會）」。

中油董事長方振仁受訪緩頰表示，目前會按行政院核定計畫執行，但在碳排量部分仍要與高雄市討論，在取得共識後，會向部長說明。

昨日典禮還有插曲，因多位前經濟部、中油高層都出席，卻未見卸任董座李順欽身影。陳嘉麟語出驚人透露，李未被通知新人事安排，看報導才得知；他替李打抱不平，經濟部應該可以做得更完善。

經濟部表示，因郭智輝有接待外賓要務在身，因此由連錦漳代表出席，經濟部也在人事案確定後知會李順欽，感謝他多年來為中油的努力。

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