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財經青紅燈》扭曲的ETF投資術

2024/11/05 05:30

ETF投資應回歸到產品原本屬性，想賺價差就買股票ETF、想穩定配息則買債券ETF，再多花樣都只是話術而已！（示意圖，中央社資料照）ETF投資應回歸到產品原本屬性，想賺價差就買股票ETF、想穩定配息則買債券ETF，再多花樣都只是話術而已！（示意圖，中央社資料照）

台灣ETF投資熱潮方興未艾，今年上半年在元大台灣價值高息ETF（00940）上市募資來到最高峰，下半年緊接著的高潮是債券ETF，隨著美國進入降息循環，多檔新的債券ETF掛牌募資，已上市的債券ETF也賣到翻好幾番。

不過，台灣ETF市場這兩個商品，還真是被嚴重扭曲看待。某家券商針對高股息ETF跟債券ETF給了一句評語，「買股票ETF為了收息，買債券ETF為了賺價差」，道盡了市場對這兩種ETF詭異的看法。

理論上，買股票ETF是為了賺價差，而不是賺股息，但台灣的高股息ETF趨之若鶩的原因竟然是有穩定的配息，甚至走火入魔從年配變成季配，現在還月月配，就是賣商品的人透過一些話術，告訴投資人長期存高股息ETF的優勢，但如今高股息ETF吹起降息風，年報酬率有些還是負數，對照市值型ETF今年的報酬率動輒3成以上，今年才買這些新掛牌高股息ETF的投資人，想必很有感。

至於買債券ETF原本是希望穩定配息，但是賣商品的人又是一套話術，降息1碼債券ETF價格可以漲4%，這是「送分題」，但今年多檔債券ETF在美國9月正式降息後，開啟大跌模式，多檔債券ETF沒賺到價差就算了，還頻頻破底，短短不到兩個月跌幅超過10%，「送分題」變成「送命題」。

很多好的金融商品到了台灣，不知不覺就會逐漸走樣，不知道是賣商品的人太厲害，還是台灣投資人口味不同，吃太重鹹所致，其實ETF投資就是回歸到這個產品原本的屬性而已，想賺價差買股票ETF、想穩定配息買債券ETF，過多的花樣，都只是賣商品的人的話術而已！（陳永吉）

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