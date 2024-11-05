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盤勢分析》量縮觀望 靜候美大選結果

2024/11/05 05:30

美國總統大選進入最後倒數，待選舉結果明朗，台股方能量能放大，走出明顯波段趨勢。（示意圖，中央社資料照）美國總統大選進入最後倒數，待選舉結果明朗，台股方能量能放大，走出明顯波段趨勢。（示意圖，中央社資料照）

美國總統大選進入最後倒數，美股四大指數上週五反彈，部分資金進場押寶，台股賣壓減輕，台積電（2330）率領鴻海（2317）等電子權值股反攻，半導體族群與金融類股助陣，加權指數昨午盤後越走越高，一度站上23000點大關，終場上漲185.31點，收在22965.39點，成交量約3180億元。

三大法人昨合計賣超約37億元，外資台指期淨空單小減159口，累積外資台指期淨空單3.91萬口。

台新投顧副總黃文清分析，若川普當選，短線上指數震盪可能性還是存在，美國設廠、基礎建設、原物料相關族群相對受惠，甚至航運類股、抗通膨的黃金概念股亦可獲得資金青睞；若賀錦麗當選，半導體類股可能是押寶的重心，預估選前指數呈現區間震盪整理，後續密切觀察總統大選結果。

群益期貨指出，台股延續跌深反彈走勢，終場收在月線附近位置，成交金額縮減，美國大選前夕多空觀望量縮，待選舉結果明朗，台股方能量能放大，走出明顯波段趨勢。

統一證券表示，美國總統大選影響台股短線表現，而本週美國聯準會及英國央行有利率決議，預估繼續降息可能性高，有利選後指數表現，預期本週台股可能先震後彈。（記者卓怡君）

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