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網家：統一入股 挹注中長期動能

2024/11/05 05:30

PChome網家昨舉辦雙11記者會，總經理張瑜珊（左2）表示，統一入股會讓網家有更充沛資源，強化線上線下布局。（記者歐宇祥攝）PChome網家昨舉辦雙11記者會，總經理張瑜珊（左2）表示，統一入股會讓網家有更充沛資源，強化線上線下布局。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕統一（1216）將入股電商平台PChome網家（8044），成最大法人股東。對此，網家總經理張瑜珊昨強調，此案尚待12月股臨會通過，不過看好電商市場長期成長性，可望藉此充盈中長期營運資金，強化線上、線下布局；今年網家雙11業績則力拚勝過去年。

雙11業績力拚勝去年

近年台灣電商市場競爭加劇，除本土龍頭momo外，酷澎、淘寶等境外電商也來勢洶洶。張瑜珊表示，競業多有集團撐腰，統一入股會讓網家有更充沛資源布局，未來在消費者端將深耕服務、品類齊全度，在供應商端則拓展大數據商機。

張瑜珊指出，今年雙11業績力拚勝過去年，看好因年節較早、年末購物需求將更旺盛，帶動第四季業績；除林口A7倉儲出貨占比持續提升，網家也推新服務PChome聯播網（PChome Ads），強化數據經濟。

網家以3C品類最占優勢，近年也陸續推出3C、家電新服務，期望提升客戶黏著度。針對今年雙11暖慶業績，該公司指出，PChome的3C中以主機品類年增達25%最強、生活百貨的時尚品類也成長達44%，期望祭出優惠、在雙11檔期中殺出血路。

旗下日跨境代購比比昂 前3季GMV年增40%

張瑜珊近年持續收斂網家虧損事業後，旗下金融科技事業、及日本跨境代購比比昂表現亮麗，比比昂今年前三季的網站成交金額（GMV）年增40%。張瑜珊說，比比昂持續成長，會討論更多協作與可能性，持續最佳化供應鏈。

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