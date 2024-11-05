貨櫃貨量比預期好 長榮：明年運價一定比今年高

長榮海運總經理吳光輝。（資料照，記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃運價連二週上漲，長榮（2603）總經理吳光輝昨表示，目前貨櫃運價反彈，但能見度還是不高，不過貨量比之前預期好，而明年農曆過年時間較早，拉貨預估在第四季中旬開始，雖然貨量比想像中好，但重點在於何時會結束；而明年在環保議題發酵下，運價一定比今年高。

年節拉貨估Q4中旬啟動

輪船公會昨舉行會員大會，吳光輝說，目前貨量沒有想像中差，市場雖有若川普當選美國總統，則客戶避免關稅增加而提前拉貨的說法，但長榮很難判斷。

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萬海（2615）總經理謝福隆也說，美國總統大選即將揭曉，而關稅一定影響貨量，但航商貨量資訊都來自於客戶，目前看不準。

謝福隆說，目前貨量平平，沒有旺到要搶艙位，運價維持在合理價位，預估第四季貨量和第三季差不多，第四季近洋線旺季則要看11月亞洲的越南、印尼、馬來西亞等生產型國家的需求是否旺起來。

陽明則表示，目前市場供需平穩，11月貨量比預期好，預計春節前會有貨運高峰。

至於明年展望，吳光輝說，就目前運價觀察，2025年長約價格一定會比2024年好，而「環保」則是明年必須相當關注的議題，除歐洲規定船舶效率要提高外，歐盟碳費明年增加，今年航商須購買碳排放憑證，覆蓋40%排放量的碳額度，明年則需覆蓋到70%，成本將大幅增加，雖然可向客戶反映成本，但漲價能否漲足，還要看市場接受度，不過，因歐洲對環保的要求提高，明年退出市場的老舊船數量將會增加。

至於歐洲線長約即將簽定，陽明表示，目前現貨市場價格高於去年同期，預計明年簽約價格將較今年高。

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