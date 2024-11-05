晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

貨櫃貨量比預期好 長榮：明年運價一定比今年高

2024/11/05 05:30

長榮海運總經理吳光輝。（資料照，記者王憶紅攝）長榮海運總經理吳光輝。（資料照，記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃運價連二週上漲，長榮（2603）總經理吳光輝昨表示，目前貨櫃運價反彈，但能見度還是不高，不過貨量比之前預期好，而明年農曆過年時間較早，拉貨預估在第四季中旬開始，雖然貨量比想像中好，但重點在於何時會結束；而明年在環保議題發酵下，運價一定比今年高。

年節拉貨估Q4中旬啟動

輪船公會昨舉行會員大會，吳光輝說，目前貨量沒有想像中差，市場雖有若川普當選美國總統，則客戶避免關稅增加而提前拉貨的說法，但長榮很難判斷。

萬海（2615）總經理謝福隆也說，美國總統大選即將揭曉，而關稅一定影響貨量，但航商貨量資訊都來自於客戶，目前看不準。

謝福隆說，目前貨量平平，沒有旺到要搶艙位，運價維持在合理價位，預估第四季貨量和第三季差不多，第四季近洋線旺季則要看11月亞洲的越南、印尼、馬來西亞等生產型國家的需求是否旺起來。

陽明則表示，目前市場供需平穩，11月貨量比預期好，預計春節前會有貨運高峰。

至於明年展望，吳光輝說，就目前運價觀察，2025年長約價格一定會比2024年好，而「環保」則是明年必須相當關注的議題，除歐洲規定船舶效率要提高外，歐盟碳費明年增加，今年航商須購買碳排放憑證，覆蓋40%排放量的碳額度，明年則需覆蓋到70%，成本將大幅增加，雖然可向客戶反映成本，但漲價能否漲足，還要看市場接受度，不過，因歐洲對環保的要求提高，明年退出市場的老舊船數量將會增加。

至於歐洲線長約即將簽定，陽明表示，目前現貨市場價格高於去年同期，預計明年簽約價格將較今年高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財