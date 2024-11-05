強化東南亞布局 鴻海、光寶科鎖定越南擴產

光寶科因應國際地緣政治關係變化，持續擴大東南亞佈局力道。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕國內電子產業因應美中科技角力，相繼選定東南亞強化產線布局，鴻海（2317）、光寶科（2301）最新聚焦越南擴產，皆排定於2026年正式投入生產。

訊芯砸25億 光州新產線明年動工

供應鏈消息指出，鴻海此次由旗下訊芯-KY（6451）主導擴產計畫，要在光州工業園區新增積體電路、電子元件產線，總投資金額上看8000萬美元（約新台幣25億元），待環評通過後於2025年動工，2026年6月展開試營運，同年12月邁入正式生產階段。

請繼續往下閱讀...

越南當地媒體也揭露，訊芯-KY新廠年產能約450萬件，並使用封閉式管理，採取自動化產線，產能全開時需投入1450名員工人力輔助營運。此外，鴻海旗下富康科技在光洲工業園區新設的蘋果iPad和Macbook生產線已部分完工，正向當地政府申請安裝廢氣處理系統的許可證。

光寶科廣寧新廠區工程 本月啟動

光寶科去年10月取得越南政府核發的投資許可後，將斥資6.9億美元（約新台幣220億元）在越北廣寧省境內的工業園區興建占地30公頃的新廠區，一期工程本月啟動，預計明年10月完工。

消息指出，光寶科此次擴產，可望從明年11月起試產，2026年5月正式量產，一期工程建置的年產能預估為6440萬件產品，包括電源轉換器、電腦鍵盤與滑鼠、電腦伺服器電源、路由器、電動車充電設備與其他產品。

對此，光寶科不予置評，不過回顧2022年11月，該集團宣布啟用越南海防市二期廠區，鎖定網通、消費性電子等產品，當時董事長宋明峰曾經指出，公司將持續加速全球製造布局，強化各地研發中心與製造基地的資源與能量，向客戶提供整合性的製造服務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法