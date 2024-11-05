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書劍集》美國大選與央行決策

2024/11/05 05:30

共和黨總統候選人川普性格鮮明，一向對聯準會不滿，經常對貨幣政策指手畫腳。（美聯社資料照）共和黨總統候選人川普性格鮮明，一向對聯準會不滿，經常對貨幣政策指手畫腳。（美聯社資料照）

◎歐陽書劍

美國總統大選五日登場，聯準會（Fed）緊接著將舉行貨幣政策會議，這兩件每四年重逢一次的政經大事，因兩大黨候選人立場的截然不同，在今年特別引人矚目。降息一碼已是共識，選舉雖還在纏鬥，大家注意的還是捲土重來的川普效應。

美國總統大選都在十一月初正式投票，聯準會決定貨幣政策的公開市場委員會（FOMC）通常在鄰近幾天舉辦年度倒數第二次定期會議，以決定升降息。兩者一向緊靠，可是不一定總是糾纏。

二○二○年十一月的前次總統大選投票日，因聯準會為因應肺炎疫情，早在三月就將政策利率調降至○到○．二五％的最低目標區間，經濟、股市雖曾因封城鎖國而巨幅震盪，但維持趨近於零的利率並無異聲。雖然與今年一樣，總統大選投票的隔日就是FOMC開會日，可是並未引起太多波折。

再往前一次類似的經濟狀況是二○一二年十月二十三日，FOMC舉行第四季首次會議，因美國經濟正從全球金融海嘯中恢復，即使總統選舉在即，也未對貨幣政策起任何作用。當時政策利率也維持在○至○．二五％的最低目標區間；事實上，一直到二○一五年十二月，聯準會才重新升息一碼。

聯準會一向保有決定貨幣政策的獨立性，從過去數十年的會議紀錄可以發現，FOMC會議均刻意避免政治力的介入，也罕見政治人物干預，僅有一九七八年六月，時任聯準會主席的米勒（G. William Miller）在會議中提及政治人物的意見。他說收到眾議院金融委員會主席羅斯（Henry Reuss）的信，希望提高貨幣總數的長期區間，採取較為寬鬆的政策；然而，該次會議的結果卻仍是緊縮貨幣政策。

共和黨總統候選人川普是少數例外，個人性格鮮明，一向對聯準會不滿，經常對貨幣政策指手畫腳。二○一八年聯準會數度升息，在九月將政策利率拉高至二．○○至二．二五％後，時任總統的川普擔心會衝擊經濟成長，曾抨擊聯準會是他尋求連任「最大的威脅」。

不管川普在位或不在位，對聯準會的批判態度始終如一，但對升降息的意見卻頗有不同。在二○一六年川普第一次參加大選前，他曾質疑：聯準會將政策利率維持太低太久，使得經濟、股市都不合理的上升，只有利率低、其他都高，會有通膨的危險。

本週聯準會降息一碼，已是金融市場及多數專家的預期，兩件大事糾結是因川普的勝出效應。民主黨候選人賀錦麗聲明尊重聯準會，若當選，FOMC的決策脈絡勢可延續；然而，川普若勝出，聯準會的決策不致立即改變，但可能要經常面對總統帶頭的批評聲浪。

川普想要指揮聯準會的態度，受到許多經濟學者的批評，可是中央銀行的獨立性，並不與生俱來。愈能達成政策目標的央行，愈有決策獨立的正當性；另外，也如各國多位中央銀行家所反思：愈透明、愈願意溝通、愈受到民意的支持，才能愈獨立。

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