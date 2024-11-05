中國人大常委會開議 恐無救市大菜

中國人大常委會推遲至本月四至八日召開，外界預期會議結束後，北京會公布財政刺激措施的規模。（美聯社資料照）

分析師︰側重地方債務互換降低風險 4兆人民幣刺激方案將落空

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國人大常委會推遲至本月四至八日召開，外界預期會議結束後，北京會公布財政刺激措施的規模。分析師指出，刺激方案將側重於透過地方債務互換和向銀行注資來穩定經濟，不會複製二○○八年全球金融危機期間推出的四兆人民幣（下同）刺激方案。

香港南華早報報導，中國人民銀行九月底宣布一系列貨幣寬鬆措施，包括降息和降準、調降存量房貸利率、設兩個貨幣工具來提振股市等，之後中國股市一度大幅反彈，令市場期待中國政府將推出類似二○○八年的四兆元刺激經濟措施。

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不過，一些分析正對這種預期降溫。麥格理證券首席中國經濟學家胡偉俊表示，決策人士只想為經濟打底，而不是以任何有意義的方式使其通貨再膨脹；他預期刺激措施的目標將是實現今年約五％的經濟成長目標，同時緩解風險。

胡偉俊預期，中國將批准未來三年涉及六兆元的地方債務互換，並發行一兆元的特別國債來支持國有大型商業銀行補充核心一級資本；政策將更側重於防範風險和穩定經濟，而非直接提振需求。

提振消費措施 恐明年提出

渣打銀行大中華區首席經濟學家丁爽指出，此次會議主要聚焦於化解風險，額外提振消費的刺激措施恐要等到明年，中國可能不願在今年底提高赤字，但應能透過已公布的刺激措施實現今年經濟成長目標。

丁爽預計，人大常委會會議後，中國將為地方政府債務互換和銀行資本重組提供更多資金，但這些措施將著眼於長期、而非立即效果。彭博報導，人大常委會在四日的會議中已討論一項提高地方政府債務上限的提議，以將更多表外債務轉入其官方帳戶中。

華爾街日報報導，知情人士透露，認為中國會因美國總統大選而推出「火箭筒式」財政刺激措施的想法，只是一廂情願。不過，若川普成功回鍋白宮，可能對中國商品加徵關稅，鑑於外部的不確定性擴大，中國可能採取更大的刺激措施來因應，規模或許達GDP（國內生產毛額）的一％至二％，野村首席中國經濟學家陸挺則認為可能接近三％。

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