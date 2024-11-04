〈財經週報-投資觀點〉利用權證 操作美選舉行情

美國總統大選，對短期股市有劇烈變動，可利用權證操作，把握市場波動或避險交易。 （歐新社）

■蘇逸貞

受美國大選影響，全球資金的流動部分反應出因兩黨候選人所持政見的異同而可能受影響的產業。台灣作為半導體產業的重要基地，美國於科技業的政策或法令面調整，對台灣股市更有著緊密連動關係。針對如選舉此類事件型的交易機會，權證具槓桿優勢且最大損失為投入本金，適合投資人用來作為預期市場短期將有劇烈變動的操作工具。若預期大選結果可能對特定產業或個股帶來利多消息，可透過小額資金買入個股認購權證；反之，若預期為利空消息或是想為現有多頭投資部位增加後盾，則可買進認售權證。藉由上述兩種簡單的交易方式，把握短期的市場波動或避險交易。

預期市場短期劇烈變動 可利用權證操作

如為避免台灣股市受到系統性的波動，可藉由同時買入履約價、行使比例、剩餘天期等權證條件相近的臺灣加權指數認購及認售權證以建構勒式部位。舉例來說，同時買入價外5%的指數認購權證及指數認售權證，當大盤持續上漲（下跌），權證會因選擇權價格變動特性，認購（售）權證獲利的部位將弭平甚至大於認售（購）權證虧損的金額。惟提醒投資人，此種交易策略須留意買進時的權證價差，權證隱含波動度高低的不同，以及建立部位時間點的差異亦可能影響總部位成本差異。

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總結來說，美國大選前後的市場波動，對於台灣投資人而言是一次潛在的交易機會。靈活運用權證，可以在看多、看空或避險中找到適合自己的策略。利用證券商同業公會權證知識專網或各發行人提供的「權證搜尋」工具，找到對應的個股或指數權證，篩選條件建議設定在距到期日90天以上、價外5%至價外15%間的淺價外權證，避免時間價值耗損過快，同時又保有較高的槓桿及價格變動敏感度優勢。權證為高槓桿投資工具，投資人於交易前應詳閱產品說明及相關風險，投資含有風險，投資人應視自身屬性並謹慎為之。

（作者為法國興業銀行臺灣權證主管）

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