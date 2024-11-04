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〈財經週報-國際市場展望〉美總統大選倒數 歷史經驗：選後股市上漲機率高

2024/11/04 05:30

根據歷史經驗，過去三次大選過後，美股都上漲。（彭博）根據歷史經驗，過去三次大選過後，美股都上漲。（彭博）

■林元平

美國經濟數據仍具韌性，但各個指標分歧，反映市場確實存在脆弱性，也給予聯準會（Fed）貨幣政策持續轉為寬鬆的理由。聯準會於9月份降息2碼後，亦給出未來利率路徑，共計8-10碼的降息幅度，此為景氣前景進一步打了一劑強心針。整體而言，經濟軟著陸搭配貨幣政策轉為寬鬆仍為我們預期的基本情境。

過去三次大選過後 美股都上漲

美國大選倒數當中，雖然民間選舉賭盤顯示川普勝選機率提升，惟觀察關鍵的搖擺州民調，兩人仍呈現激烈拉鋸，選情陷入膠著。根據歷史經驗，選情越緊繃，選後美股的勝率也隨之提升，過去三次大選，皆因選情膠著，最終選舉人票差距不到百張，而三次大選後股市均呈現上漲。

這背後的邏輯在於選前不確定性高，因此結果出爐後，無論當選人政策如何，初期股市皆會因利空出盡而上漲。部分投資人擔心川普若當選，及具備爭議的政策恐對景氣前景形成不確定性，惟部分重大政策須國會投票通過才能實施，以目前參眾議院高機率由兩黨分治的情況下，極端政策無法在國會輕易過關。

而關稅雖然僅須透過總統行政命令便能執行，但亦提醒川普是一個什麼都可以交易的人，其真正企圖若是藉此換取這些國家的直接投資並增加就業，高關稅的表態很大一部分可能只是宣示性意圖，並不會全部實現，因此無需太多擔憂。

印度成長故事仍存 逢低加碼布局時機到

受到多重因素影響，印度股市近期表現相對疲弱。國際資金轉向中國市場，形成一定資金流出壓力。在經濟政策支持下的中國市場可能具備較高的短期回報，因此資金從印度市場逐漸轉向。

其次，印度的最新經濟數據也顯示增長動力放緩。印度8月的製造業採購經理指數（PMI）自上月略降至57.5，儘管仍處於擴張區間，但放緩顯示企業生產活動的成長步伐趨緩。9月的通膨率上升至6.83%，超過印度央行的目標範圍上限，消費者信心和購買力的壓力也開始浮現，對企業利潤增長形成挑戰。

然而，從中長期來看，印度股市仍具備強大的增長潛力。印度政府大力推動一系列「自力更生印度」（Atmanirbhar Bharat）政策及改革，加快數位經濟、製造業和基礎設施的發展及產業升級，這將在未來幾年提供更強勁的經濟支撐。

印度也在逐步優化商業環境並吸引外資，以提高國際競爭力。隨著全球經濟穩定、印度通脹壓力緩解，外資或將回流，支撐市場的上升空間。因此，對於中長期投資者而言，印度市場消費與經濟發展的結構並沒有改變，當前修正也提供投資人很好的進場時機。（作者為瀚亞投信海外股票暨固定收益部副總）

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