〈財經週報-台股盤勢解析〉不確定因素逐漸弭除 股市可望重回多頭格局

Meta與微軟財報表現優於預期，但因美超微股價大跌，科技股回檔，台股壓力大。（路透）

■陳茹婷

上週台股受到美國大選選情膠著、川普再提保護費言論以及部分科技股財報不如預期等不確定因素影響，走勢轉趨震盪，但美國經濟表現堅挺，預期在美國大選過後，短期不確定因素有望一一消弭，投資焦點將回歸基本面。在美國經濟軟著陸機率高的情況下，AI成長趨勢搭配降息循環展開，正向看待2025年台股成長前景。

上週美國公布第三季GDP初值報2.8%，略低於市場預期；9月個人消費支出（PCE）物價指數年增率2.1%，為2021年初以來新低，符合市場預期，核心PCE年增2.7%，略高市場預期的2.6%，美國經濟強韌且通膨溫和走緩趨勢不變。美國多家重量級科技企業上週公布財報，Google母公司Alphabet財報表現亮眼，Meta與微軟財報表現優於預期，但Meta用戶成長不如預期，微軟預期雲端業務成長緩慢，均讓市場失望，加上美超微因安永會計辭任股價大跌，美科技股回檔並給予台股壓力。

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美經濟基本面強韌 建議投資人勇敢進場

此外，美國時間於本週二舉行的美國總統大選也是近期干擾市場主因之一，選前民調顯示雙方支持率極為接近，川普逐漸追上甚至小幅超越原先落後的賀錦麗。從近期美國公債殖利率大幅走高的情況來看，一部分除了反映美國經濟數據強韌、聯準會（Fed）降息預期趨緩外，另一部分也是反映川普勝選機率升高、其政策可能將使美國通膨再起的預期心理。然而，不論選舉結果如何，在經濟基本面相對強韌的支撐下，選後都將重新反映基本面，股市易漲難跌，因此建議投資人應趁回檔時勇敢進場，空手的風險反而更高。

至於聯準會的利率政策，在9月降息2碼後，由於陸續公布的經濟數據顯示美國經濟表現強韌，就業市場也保持韌性，景氣軟著陸機率升高，加上川普勝選機率提高，因其政策為提高關稅，恐將導致美國通膨不降反升，因此近期美債殖利率大幅反彈至4.25%以上。不過，根據聯準會的預估，在今年底前還有2碼、明年全年4碼降息的幅度，降息循環已經啟動。此外，中國政府亦自9月底以來陸續推出貨幣與財政刺激政策，同步啟動大規模救市行動，預期消費者信心、資本支出與原物料需求都可望自谷底復甦。

AI相關族群 仍是資產配置核心

根據Bloomberg統計，預估2025年標普500企業獲利將成長13.9%，台股成長13.7%。在企業獲利成長帶動下，2025年股市成長前景依然看好。就產業面來說，AI相關需求持續攀升，即使短線受消息面影響回檔修正，需求持續成長趨勢也不改變，輝達的Blackwell晶片將於11月起至到明年第一季開始逐漸放量，台積電（2330）法說會更看好未來5年的成長前景，先進封裝製程仍為產業升級的契機，其他AI相關如矽光子、CPO、散熱等若遇到拉回亦可持續布局。就資產配置而言，AI相關族群仍是核心部位。

不過，2024年AI產業獨占鰲頭的情況將在2025年出現變化，美國內需產業受惠於降息利多，加上庫存水位已低的情況下，商品消費類股在2025年可望重回成長軌道。因此，盤面上應是萬家爭鳴、百花齊放的格局，消費電子股如手機、NB等表現值得期待；傳產方面，位於低基期的原物料及美國內需相關類股如飲食、成衣、製鞋等前景看好。（作者為野村優質基金經理人）

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