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〈財經週報-美國大選後台股走勢〉不管哪位總統當選生技醫療均受惠

2024/11/04 05:30

生技醫療概念股目標價生技醫療概念股目標價

記者張慧雯／專題報導

無論賀錦麗或川普勝選，美醫療類股選後股價上漲，也將帶旺台灣生技股。（法新社）無論賀錦麗或川普勝選，美醫療類股選後股價上漲，也將帶旺台灣生技股。（法新社）

無論誰當選美國總統，生技製藥都同樣受惠。法人分析，美國醫療產業股是價值與成長兼具的跟漲抗跌標的，無論賀錦麗或川普勝選，對於醫療政策都維持中性影響，前者主張鼓勵研發新藥，有利具研發創新能力的製藥及生技公司，後者對市占率較高的大型醫療服務公司有利。

根據高盛證券估計，2025年美國醫療類股盈餘年成長率將高於整體股市，目前醫療類股的本益比僅18.9倍，低於整體美股的21.9倍，更遠低於科技股的29.2倍，顯示評價面更具吸引力；法人也認為，美醫療類股選後股價上漲，也將帶旺台灣生技股，最看好新產品市場、併購帶動獲利穩健成長的美時（1795）、保瑞（6472）、台耀（4746）三檔股票。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，近期美國醫療類股表現較為震盪，主要受到兩大因素影響︰第一是醫療服務、醫院、以及生命科學工具類股中，部份公司財報表現落後市場預期；第二是美國總統大選在即，不確定因素升高，政策敏感度較高的醫療產業短期較不受投資人青睞，但預期選後對醫療產業的影響將大幅降低。

她認為，考量降息循環確立，醫療產業2025年獲利成長預期仍佳，以及美國選後政策方向將較確定，此時正是逢低布局醫療基金的時點，且在重磅級藥品陸續推陳出新，包括新型減肥藥、急性疼痛控制藥物、新款抗精神病藥物等，有利於醫療類股獲利表現。

台灣生技業積極併購 有利營收成長

無獨有偶，國內法人報告也認為，其實台灣生技業者近年來積極併購廠房與通路，來擴大產品線及產能，更積極拓展美國市場。其中，保瑞、台耀都併購美國公司，有利於未來營收成長，同時，美時血癌藥Lenalidomide學名藥已在美國上市，預料今、明兩年營收的年成長幅度可達3成以上。

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