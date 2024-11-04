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〈財經週報-美國大選後台股走勢〉資料中心需求起 概念股起飛

2024/11/04 05:30

資料中心概念股目標價資料中心概念股目標價

記者張慧雯／專題報導

全球資料中心相關商機，可望以每年25%的複合年增率持續擴張。（資料照）全球資料中心相關商機，可望以每年25%的複合年增率持續擴張。（資料照）

根據國際數據商IDC預估，全球資料中心運用相關市場的規模，從2023年937億美元，預估到2028年可來到2,844億美元。也就是說，相關商機在未來5年可望以每年25%的複合年增率持續擴張；至於台廠資料中心供應鏈則包括台積電（2330）、日月光（3711）、穎崴（6515）、信驊（5274）、廣達（2382）等。

資料中心複合年增率逾25%

保德信PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸認為，雲端巨頭之一的微軟預計在未來2年內投資43億歐元（約新台幣1,500億元），加強在義大利北部的人工智慧和雲端基礎設施，預期該投資案將成為微軟歐洲最大資料中心之一。此外，微軟也宣佈未來3年將投資墨西哥，加強當地的AI基礎建設。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，全球這波由AI與雲端運算帶動的科技投資浪潮方興未艾，再加上聯準會（Fed）開始轉為降息立場，由於科技公司往往投注較高的資本支出與投資研發，降息有助降低資金成本、進而提振營收獲利並帶動股價表現，對於與歐美科技股高度連動的台股電子類股，則可望受惠接單成長，加上台股屬於淺碟市場、表現可望更為活潑。

野村臺灣創新科技50（00935） ETF基金經理人林怡君認為，資料中心中佔比較高的伺服器需求複合年增率達19%，然而伺服器以外其他運用，包括其他網路運用（Other Network）、網路交換器與路由器（Switch & Router）等複合年增率可望達46%，比純伺服器硬體本身更具成長潛力。

元大投顧則表示，隨新伺服器CPU Geona及Bergamo出貨持續放量，與今年的AI GPU出貨強勁成長下，將有利台積電、穎崴、信驊營收獲利續揚。

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