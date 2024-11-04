晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

近年買在高點購屋族 負擔更沉重

2024/11/04 05:30

近年買房的民眾很大機率買在相對高點，未來在房貸持續緊縮、利率拉高的趨勢下，恐怕是購屋負擔相對沉重的族群。（資料照）近年買房的民眾很大機率買在相對高點，未來在房貸持續緊縮、利率拉高的趨勢下，恐怕是購屋負擔相對沉重的族群。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕科技題材帶動經濟發展、股市維持在高點，加上資金炒熱房市氛圍，觀察各家房價指數，過去一年不論預售屋、中古屋，多數都會區房價漲幅逾一成；但隨著房貸緊縮、資金管制措施趨嚴，營建股一度大跌，目前房價漲勢也放緩。房產業者認為，近年買房的民眾很大機率買在相對高點，未來在房貸持續緊縮、利率拉高的趨勢下，恐怕是購屋負擔相對沉重的族群。

房市專家何世昌指出，房價有跌有漲，修正只是景氣循環的一部分，不用過度憂慮；即便近幾年短期交易量增加，但僅占整體買氣約一成，顯示多數民眾買房傾向長期持有，短線的震盪影響相對有限。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，若觀察新冠肺炎疫情爆發至今的住宅建照核發量，過去四年全國建照核發宅數總共六十五．四萬棟，對比今年第一季住宅存量近九三六．五七萬宅，占比不到七％；六都及新竹縣市中，以台北市交屋量占該市住宅存量約四．六％最低，新竹縣市約十一．二％最高，台中市也高達十一％、桃園市為九．八％。

預售推案大區域 恐多殺多

而上述三大都會區預售推案量大，也成為墊高價格最大的助力。不過，未來龐大交屋潮，區域買盤組合、生活機能將成為支撐房價的關鍵，也是反映高房價負擔壓力下，多殺多、價格鬆動的觀察指標。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上半年雖然購屋壓力一樣大，但有些擔心不買會更貴，因此買氣暢旺；下半年房市進入量縮，但房價短期仍震盪，目前以剛性自用買盤為主，建議民眾理性購屋，非自用的不要跟政策對作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財