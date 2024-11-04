近年買在高點購屋族 負擔更沉重

近年買房的民眾很大機率買在相對高點，未來在房貸持續緊縮、利率拉高的趨勢下，恐怕是購屋負擔相對沉重的族群。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕科技題材帶動經濟發展、股市維持在高點，加上資金炒熱房市氛圍，觀察各家房價指數，過去一年不論預售屋、中古屋，多數都會區房價漲幅逾一成；但隨著房貸緊縮、資金管制措施趨嚴，營建股一度大跌，目前房價漲勢也放緩。房產業者認為，近年買房的民眾很大機率買在相對高點，未來在房貸持續緊縮、利率拉高的趨勢下，恐怕是購屋負擔相對沉重的族群。

房市專家何世昌指出，房價有跌有漲，修正只是景氣循環的一部分，不用過度憂慮；即便近幾年短期交易量增加，但僅占整體買氣約一成，顯示多數民眾買房傾向長期持有，短線的震盪影響相對有限。

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高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，若觀察新冠肺炎疫情爆發至今的住宅建照核發量，過去四年全國建照核發宅數總共六十五．四萬棟，對比今年第一季住宅存量近九三六．五七萬宅，占比不到七％；六都及新竹縣市中，以台北市交屋量占該市住宅存量約四．六％最低，新竹縣市約十一．二％最高，台中市也高達十一％、桃園市為九．八％。

預售推案大區域 恐多殺多

而上述三大都會區預售推案量大，也成為墊高價格最大的助力。不過，未來龐大交屋潮，區域買盤組合、生活機能將成為支撐房價的關鍵，也是反映高房價負擔壓力下，多殺多、價格鬆動的觀察指標。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上半年雖然購屋壓力一樣大，但有些擔心不買會更貴，因此買氣暢旺；下半年房市進入量縮，但房價短期仍震盪，目前以剛性自用買盤為主，建議民眾理性購屋，非自用的不要跟政策對作。

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