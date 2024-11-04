房市量縮價高 恐僵持到明年Q1

房市「量縮價高」參考指標

Q3買氣衰退 房價仍續走揚

〔記者徐義平／台北報導〕購屋負擔史上最沉重，房貸又陷入緊縮，房市買氣萎縮，但房價仍處歷史高點，整體買氣進入「量縮價高」僵持局面。房產業者認為，此僵局至少會持續到明年第一季，甚至可能更久。

根據內政部統計，第三季全國買賣移轉棟數約九．四三萬棟、季減一．四七％；而第三季國泰房地產指數的全國三十天銷售率、季減三．二六個百分點。兩項數據顯示，不論新案或成屋買氣，已雙雙邁入衰退格局。

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但房價則持續緩漲，根據第三季信義房價指數，全國季漲二．四％，六都、新竹縣市房價指數仍持續上漲；再觀察第三季國泰房地產指數，全國大廈新案模型房價季漲八．二％，且新北市、桃園市、新竹縣市及台中市單季漲幅均逾一成，二數據顯示新案及中古屋房價仍走揚。

房市專家何世昌指出，第三季雖碰上銀行自發性限貸令及央行第七波管制，但進行中的交易煞不了車，導致仍處追價情形；預估第四季買氣將進入冬眠期，成屋房價修正時間預估落在今年末或明年初，預售屋市場因缺乏價格破壞者，只能等待建商何時願意主動降價。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，未來三年將近五十萬棟交屋潮，勢必優先抽走房市可貸資金，將直接壓抑買氣，量縮影響短期難回頭。

不過，去年七月「平均地權條例」修正案上路後，因預售屋無法換約、私法人買房採許可制，還有限貸管制及錢荒的不確定性，房市流動性大減，成為阻礙價格調整的主因，導致即便交易量萎縮三、五成，房價卻無法即時反映。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，短期內維持價盤量縮的機率較高，未來房市可能也不是只看政策，美國總統大選是否造成股市震盪，也會影響房市。

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