拚保值 中國民眾不畏高價搶黃金

中國經濟前景與美國總統大選的不確定性，引發尋求「可靠保值資產」的中國消費者與散戶投資人搶購黃金。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕香港《南華早報》報導，儘管金價已漲至紀錄高點，但中國經濟前景與美國總統大選的不確定性，引發尋求「可靠保值資產」的中國消費者與散戶投資人搶購黃金。

憂人民幣不確定性升高

幾週前，在廣州一家民營企業擔任行政主管的何溫娣透過網路銀行購買二十萬人民幣（約九十萬台幣）黃金，該網銀提供隨時變現的選擇。她說：「如果川普勝選，中國出口與人民幣匯率的不確定性必然飆升；雖然美國已開始降息，但美國的通膨也充滿不確定性；此外，中國財政刺激政策的成效難定，這也影響到我對人民幣匯率穩定性的預期。」

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她表示：「總而言之，對於像我這樣的普通中國投資人而言，黃金是目前為止最可靠的保值資產。」現貨黃金上週五在前一天每英兩上漲至二七九○．一五美元（約八．九一萬台幣）的高點後，回落至二七四六．三美元（八．七七萬台幣）。

中國建設銀行分析師報告指出：「市場仍對地緣政治緊張感到憂心，加上美國總統大選結果的不確定性，支撐黃金價格，強化現貨黃金的反彈。」

廣州東山百貨大樓金店的金條零售價格從十月十日的每公克五九○人民幣（約二六四六台幣）上漲至三十日的六四○元人民幣。一名銷售員說：「自從金價每公克漲破五百元起，顧客開始排隊買黃金，櫃台每天擠滿了人。」

「幾天前，一名老顧客提前解約定存，以一二○多萬人民幣（約五三八萬台幣）買了兩千公克金條。」

中國黃金協會數據顯示，今年前三季，中國消費者購買了四百噸的黃金首飾、年減二十七．五三％，但買了二八二．七二四噸金條與金幣、年增二十七．一四％。今年前三季，上海黃金交易所交易量年增四十七．四九％，今年以來，黃金ETF持有量大漲近五十％。

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