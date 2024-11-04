不受美選影響 料Fed降息1碼

隨著通膨持續降溫，聯準會料將展開第二次降息，降息幅度為1碼。（美聯社資料照）

經濟學家︰川普若入主白宮 恐干預聯準會利率決策、使通膨飆升

〔編譯魏國金／綜合報導〕沒有人知道五日美國總統大選結果，但兩天後聯準會（Fed）動向卻能輕易預期：隨著通膨降溫，聯準會料將第二次降息，降息幅度為一碼（○．二五個百分點）。

美聯社報導，在聯準會為期兩天的會議於七日下午結束時，美國總統的選舉結果或許還未出爐，致使相關不確定性不會對聯準會的利率決策造成影響。不過，一旦新總統、特別是若川普再度入主白宮，與新國會明年一月就職，聯準會未來的行動將變得較不穩定。

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經濟學家警告，川普對所有進口產品課徵高關稅、大規模遣返非法移民的計畫，以及他威脅干預聯準會利率決策的獨立性，恐使美國通膨飆升，進而迫使聯準會放緩或停止降息。

《華爾街日報》報導，聯準會九月開始調降利率，一口氣降息兩碼（○．五個百分點），目前這些官員試圖釐清應將利率穩定在什麼水準。前克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特說：「我們正進入新階段：隨著與時推移，政策的限制性將逐漸減少，因為聯準會對於通膨降回至二％更有信心。」

上週一連串的數據讓聯準會的經濟觀點得以維持，即物價壓力持續放緩，就業市場雖然降溫，但在經濟維持成長之際並未崩潰。

美國十月新增非農就業僅一．二萬人，主要受惡劣天候與罷工干擾所致，失業率仍穩定在四．一％、平均時薪年增四％，這是聯準會官員希望就業市場恢復到正常平衡水準的兩跡象。Indeed Hiring Lab經濟學家史塔爾說：「儘管整體數據疲軟，但並不至於對求職者、勞工或決策者敲響警鐘，就業市場的軟著陸是可能的。」

FedWatch︰押注降息1碼近99％

此外，美國九月個人消費支出指數（PCE）年增二．一％，接近聯準會設定的二％標準。芝商所FedWatch工具顯示，市場押注聯準會降息一碼的機率高達九十八．九％。

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