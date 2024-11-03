對抗中國倒產能 鋼鐵業拚轉型、提反傾銷

中鋼已於今年九月十六日對中國低價熱軋鋼材提出傾銷控訴，透過反傾銷手段維護國內產業。圖為中鋼廠房。（中鋼提供）

公會籲政府公共工程指定採用綠色鋼材 推動產業升級

〔記者林菁樺／台北報導〕鋼鐵等傳統產業陷景氣低谷，面對碳費、電費調整等「內憂」，還得對抗中國產能過剩「外患」，鋼鐵廠經營壓力與日俱增。鋼鐵公會籲政府以指定代替鼓勵，採用綠色鋼材以利轉型，而中鋼為首也帶動供應鏈轉型，並提出反傾銷等，雙管齊下維護本土鋼鐵業發展。

「不能只是鼓勵採用 最好能入法」

明年開徵碳費，國內產業電價連四漲，新任鋼鐵公會理事長黃建智說，中鋼拋出數位、低碳、供應鏈轉型等「三轉」，其中「供應鏈轉型」最為關鍵，可提高精緻鋼品產量與發展低碳、綠色鋼材等；鋼鐵公會更呼籲政府要求公共工程指定採用綠色鋼材，推動產業升級。

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綠色鋼材部分，前鋼鐵公會理事長翁朝棟呼籲，公共工程、基礎建設等要指定使用綠色鋼材，政府「不能只是鼓勵」，藉此可促進會員廠開發；黃建智也說，目前廠商都是自主研發，鋼鐵公會也會持續向政府溝通，若能入法「當然最好」。

黃建智指出，減碳的問題「不全然是負面，也有正面」，舉例來說，設備找出很多新方法，可不用花大錢，只是多裝設一點感應器，透過AI（人工智慧）等進行溫度監控，今年員工憑藉加熱爐數位智慧溫控系統獲得獎金一百萬元，但減碳效果估計成本可年省一．五億元。

另中國鋼鐵產能過剩外溢，黃建智說，今年中國前九月出口八千萬噸，外銷價格每噸七七○美元，高出中國內銷價近四十％，但中國若有刺激政策出籠，可望讓外銷價向下，進而抑制出口量。

中鋼提反傾銷 相關資料已補件

中鋼已於今年九月十六日對中國低價熱軋鋼材提出傾銷控訴，透過反傾銷手段維護國內產業。黃建智表示，相關資料已補件，但結果何時出爐，要看財政部、經濟部等單位審查進度。

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