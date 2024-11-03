英特爾具戰略意義 華府商討增援備案

美國新聞網站Semafor報導，華府對英特爾前景的疑慮加劇，已悄悄討論是否應在晶片法的政府補助外，提供進一步協助。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國新聞網站Semafor報導，華府對英特爾前景的疑慮加劇，已悄悄討論是否應在晶片法的政府補助外，提供進一步協助；消息人士透露，其中一個選項是由政府鼓勵、民間部門主導，推動英特爾晶片設計業務與對手超微或邁威爾（Marvell）合併。

知情者說，負責推動晶片法案實施，以重振美國晶片製造實力的商務部高階官員，還有該法主要支持者參議員華納等人，已會商是否提供英特爾更多協助。

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報導指出，這顯示英特爾被認為其戰略重要性是大到不能倒；美國正尋求建立半導體領域的國家隊，以確保自身的供應鏈韌性，來對抗全球晶片生產線移往中國。

英特爾發言人聲明指出，「英特爾是唯一一家設計與製造先進晶片的美國公司，在促進美國發展具全球競爭力的半導體生態系上，扮演關鍵角色」。

消息人士說，政府不太可能對英特爾採取二○○八年金融海嘯時的紓困方式，當時政府直接入股車企與銀行，其他可能的選項包括鼓勵英特爾的晶片設計業務與超微或邁威爾合併。

報導說，英特爾是晶片法案最大的受益者，將獲得八十五億美元政府補助，以及一一○億美元低利貸款；如果英特爾需要進一步協助，政府還可想辦法提供另外金援。

華爾街日報也指出，從國家安全角度來看，美國需要保持半導體製造的專長，如果英特爾倒下，將對美國努力支撐半導體生態系，並從東亞奪回市占率的行動造成沈重打擊。

沃爾夫研究分析師卡索指出，「鑑於美國對國內半導體生產的敏感性，我們認為美國政府不會任由英特爾的問題發展到無法收拾的地步」；在相當長的一段時間內，美國政府可能是英特爾最大的靠山。

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