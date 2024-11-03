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晶片禁令難堵漏洞 輝達中國營收續成長

2024/11/03 05:30

美國政府不斷加強對中國的晶片出口管制，輝達高階AI晶片也被列入禁售名單，但透過地下網路與租用境外AI伺服器，中企、大學或軍事研究機構仍有辦法取得或使用輝達的產品。（彭博檔案照）美國政府不斷加強對中國的晶片出口管制，輝達高階AI晶片也被列入禁售名單，但透過地下網路與租用境外AI伺服器，中企、大學或軍事研究機構仍有辦法取得或使用輝達的產品。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／特譯〕近年來，美國政府不斷加強對中國的晶片出口管制，輝達的高階人工智慧（AI）晶片也被列入禁售名單，但透過地下網路與租用境外AI伺服器，中企、大學或軍事研究機構仍有辦法取得或使用輝達的產品；從輝達公布最新的第二季財報，仍有超過十％的營收來自中國就可看出端倪。

繞道第三國＋多層轉手

取得高階晶片、租用伺服器

《華爾街日報》曾報導，去年十一月有個從新加坡返回中國休假的留學生，在行李中塞了六顆輝達A100晶片，並獲得高額報酬；這名學生是中國取得輝達晶片的地下網路一環，他的背後還有個神秘掮客叫「江哥」，江哥利用東南亞人脈，協助中國買家取得晶片或伺服器，讓中國買家能繞過美國政府管制而取得輝達高階AI晶片。

報導說，有超過七十個中國賣家在網路銷售輝達AI晶片，且供貨非常穩定，有的甚至賣一組售價約三十萬美元的輝達AI伺服器，內含八顆輝達高階AI晶片。

輝達通常不會直接銷售AI晶片給客戶，而是透過戴爾或美超微等合作夥伴，打造成AI伺服器或AI系統等產品出售，而這些合作夥伴經常超量採購輝達AI晶片，以避免需求意外增加，或製造過程發生困難；因此，如果最終買家將內含輝達AI晶片的產品送至其他地方，輝達也未必能掌握流向。

美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）預估，每年走私AI晶片到中國約有一．二五萬顆。

中企也透過中間商在海外租用內含輝達AI晶片的伺服器，間接使用到輝達的產品。前比特幣挖礦者Derek Aw接受《華爾街日報》訪問表示，他說服美國和杜拜的投資人協助購買採用輝達H100晶片的AI伺服器，今年六月間，他的公司將三百多台AI伺服器裝載到澳洲布里斯班的一個資料中心，三週後這些AI伺服器開始為北京一家公司處理AI運算。

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