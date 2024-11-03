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輝達RTX 4090顯卡禁售中 中間商3倍價轉賣中港

2024/11/03 05:30

近來中國3A遊戲「黑神話：悟空」狂銷，輝達高階GeForce RTX 4090顯示卡炒風再起。（路透）近來中國3A遊戲「黑神話：悟空」狂銷，輝達高階GeForce RTX 4090顯示卡炒風再起。（路透）

〔記者方韋傑／台北報導〕二○二三年十月，美國擴大晶片禁令，限制向香港、中國與其他一些國家運送輝達高階GeForce RTX 4090顯示卡及其他高效能GPU（圖形處理器），一度引發中國買家到台韓星等國的電子市集收購後翻倍「倒賣」，且近來中國3A遊戲「黑神話：悟空」狂銷，RTX 4090顯示卡的炒風再起。

捧現金台韓星掃貨「倒賣」中國

市場人士指出，RTX 4090顯示卡的建議售價約一五九九美元，但美國禁令擴大後，不只台灣光華商場，韓國、新加坡等地的電子市集，都出現捧著現金的中間商以高於五成價格收購，再以三倍價格於中港轉售，只要在淘寶網站上搜尋後詢價，就知道炒得有多兇；近來因輝達新一代消費型高階顯示卡將上市，傳言RTX 4090將停產，加上「黑神話：悟空」熱賣，RTX 4090又開始飆漲。

台系顯示卡供應鏈坦言，其實輝達二○二二年推出RTX 4090顯卡，一開始是「曲高和寡」，因除了電競市場外，其GPU的強大運算力尚難與終端消費市場需求連結，甚至到二○二三年，因閒置的挖礦機大量汰除、流入二手市場，還造成顯示卡供應商營運雪上加霜，直到ChatGPT自然語言AI技術受到市場重視，才出現轉機。

業界透露，台系主機板與顯示卡供應鏈中，除了技嘉、微星、華擎因具備營運規模優勢，有機會能與輝達對接AI伺服器業務，其他二線廠商原本就較著重於中國市場，透過攜手挖礦熱潮期間結識的客戶，部分業者起初抓準美中科技戰「商機」，無意之間從事輝達A100伺服器的「倒買倒賣」業務。

多家業者指出，二線廠商由於長期受到紅鏈低價競爭，本業承壓之下，才會策略性逆境求生，但後來都還是以大局為考量，配合各國政府制定的銷售禁令，不去承接敏感地區的特定產品訂單，包括可用於AI運算的RTX 4090顯卡。

雖然仍有海外通路商、經銷商透過多層轉手，遊走在灰色地帶，有時為了證明貨源純正，甚至明目張膽地假借上游代工廠的名號。對此，有業者強調，「看營收就知道我們是清白的」。

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