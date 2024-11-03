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國家核心關鍵技術保護清單》半導體納管增6項 AI算力下波評估

2024/11/03 05:30

國科會日前預告第二波「國家核心關鍵技術項目」保護清單，半導體領域新增高效運算的IC設計等六項，AI算力下波評估。圖為台灣國家級超級電腦台灣杉。（國研院提供）國科會日前預告第二波「國家核心關鍵技術項目」保護清單，半導體領域新增高效運算的IC設計等六項，AI算力下波評估。圖為台灣國家級超級電腦台灣杉。（國研院提供）

〔記者廖家寧、吳柏軒／台北報導〕國科會日前預告第二波「國家核心關鍵技術項目」保護清單，半導體領域新增高效運算的IC設計等六項，而有關AI（人工智慧）算力，因美國尚未正式列入禁令清單，將視未來發展再行評估。

國科會去年底公告首波國家核心關鍵技術清單，聚焦台灣具有主導優勢與保護急迫性的技術，涵蓋國防科技、太空、農業、半導體、資通安全五大科技領域等二十二項；其中半導體包括十四奈米以下製程IC製造及關鍵氣體、化學品及設備，與異質整合封裝等。

最新預告第二波清單，半導體領域新增「毫米波氮化鎵（GaN）功率放大器單晶微波積體電路之晶片設計技術」、「高頻功率放大器之氮化鎵（GaN）半導體製造技術」、「高電壓功率元件之碳化矽（SiC）半導體製造技術」、「人工智慧運算之高效能晶片設計技術」、「高頻寬密度小晶片互聯電路設計技術」與「二次電池芯—高能量密度及高循環壽命之單一電池芯設計、化學合成、製造技術」。

經濟部官員表示，第二波擴大至上游的高效運算IC設計等，因全球高速運算（HPC）市場加速發展，決定HPC晶片效能高低的關鍵核心就是「晶片IP及IC設計」，台灣產業地位更加重要。

國科會表示，依「國家安全法」，不法竊取關鍵技術，最重可判十二年有期徒刑、處一億元罰金；另依「兩岸人民關係條例」，凡政府資助大於五十％且涉及國家核心關鍵技術，經各機關列冊的人員，赴中國需申請許可。

兼顧台廠營運 並保護關鍵技術

工商界最關切關鍵技術的法律定義與限制範圍要件明確性，包括涉密人員赴中管制等措施。官員說，行政院尚未確定最後版本，清單在公布前，經濟部會與業界進行詳密充分討論，以避免對台廠營運與商務活動造成影響，同時能為台灣關鍵技術設立更周全的保護，更利於全球布局。

官員舉例，去年第一波關鍵技術公布後，經濟部盤點受經濟部委託、補助或出資逾五十％以上的科研計畫，其中涉及關鍵技術計畫的涉密人員，即列冊提交至內政部移民署及國科會，並知會當事人，如要赴中須事前提出申請審核。

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