小檔案》美國晶片禁令

美國拜登政府在2022年10月起針對中國的先進運算、半導體產業等施行出口管制。（美聯社檔案照）

■美國為何祭出禁令？

美國政府認為未來10年最重要的三大科技為「運算技術」、「生物技術」及「製造、清潔能源」，其中運算技術包含微電子、AI及量子運算等；目的是遏止集權中國將相關科技發展運用到軍工領域，威脅到美國等民主國家安全。

■不斷擴大的晶片禁令！

相較川普政府的華為禁令，拜登政府晶片禁令範圍更廣、且揪團歐日等盟友擴大圍堵圈。

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拜登政府在2022年10月針對中國的先進運算、半導體產業等施行出口管制，項目包括14/16奈米以下、NAND快閃記憶體128層以上等製程相關設備及部分高階與高運算力晶片等；且首次從人才下手，限制美國公民、綠卡持有者及美籍法人等，未經事前許可，不得支援特定中國境內半導體廠發展或生產晶片。

2023年10月擴大清單，除納入輝達專為中國設計的A800、H800，且新增多家中企實體；今年更擬擴大實施「外國直接產品規則」（FDPR），阻止其他國家企業出口禁令清單內的設備到中國，且限制美國個人與企業投資中國半導體、微電子、量子技術與AI等領域，新規明年生效。（財經新聞群組）

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