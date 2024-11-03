晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

看問題》美禁令將擴及算力 灰色生意得不償失

2024/11/03 05:30

中國多個產學單位透過中間商取得美國雲端技術服務，包括亞馬遜雲端運算服務（AWS），引發美商務部關注。（法新社）中國多個產學單位透過中間商取得美國雲端技術服務，包括亞馬遜雲端運算服務（AWS），引發美商務部關注。（法新社）

〔記者高嘉和／綜合報導〕近兩年以來，美國政府不斷擴大對中國限制半導體高階製程技術及人工智慧（AI）晶片，但目前透過雲端提供這些設備與模型的算力存取權，尚未違反美國法規；美國商務部已提出有關監管雲端存取美國技術的相關法規，並在今年四月提交國會。

路透八月報導，過去一年從公開中國資料庫取得五十多份招標文件，有超過十一個中國產學單位尋求美國的雲端服務與技術支援；其中四家明顯利用亞馬遜雲端運算服務（AWS），這些單位是透過中間商取得服務、並非直接找上AWS。但AWS卻可能讓中國有機會取得高階AI晶片算力，還可能提供其先進AI模型；華爾街日報也報導，中企正透過中間商，在海外購買輝達AI晶片算力，這種方式不僅目前沒違法，買方還可利用區塊鏈技術來隱藏身分。

美國商務部早在今年一月就提出新規，限制美國雲端運算服務商提供中企AI算力，亞馬遜旗下AWS、微軟Azure、Google Cloud將受影響最大；但美國雲端服務商主張，這些新規無助避免濫用，反而可能破壞客戶信任並削弱美企競爭力。

國內某家系統整合商高層警告，為了取得AI算力，中方政府與廠商想方設法透過海外第三方購買晶片或算力服務，這在許多國家已經發生，且手伸向台灣；若是化整為零取得，且台商規模也不大，或許被關注較小，但若大廠也做這種灰色轉手生意，被美方發現恐留惡名且得不償失。

該高層建議，國內大廠若對雲端AI算力有長期穩定需求，多會考慮買GPU來自建機房，只有週期性模型訓練、偶爾需要的應用，才會租用算力；因此可透過調查雲端算力客戶方式，就能合理推估這些客戶是真的在用、還是幫中企租用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財