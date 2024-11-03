看問題》美禁令將擴及算力 灰色生意得不償失

中國多個產學單位透過中間商取得美國雲端技術服務，包括亞馬遜雲端運算服務（AWS），引發美商務部關注。（法新社）

〔記者高嘉和／綜合報導〕近兩年以來，美國政府不斷擴大對中國限制半導體高階製程技術及人工智慧（AI）晶片，但目前透過雲端提供這些設備與模型的算力存取權，尚未違反美國法規；美國商務部已提出有關監管雲端存取美國技術的相關法規，並在今年四月提交國會。

路透八月報導，過去一年從公開中國資料庫取得五十多份招標文件，有超過十一個中國產學單位尋求美國的雲端服務與技術支援；其中四家明顯利用亞馬遜雲端運算服務（AWS），這些單位是透過中間商取得服務、並非直接找上AWS。但AWS卻可能讓中國有機會取得高階AI晶片算力，還可能提供其先進AI模型；華爾街日報也報導，中企正透過中間商，在海外購買輝達AI晶片算力，這種方式不僅目前沒違法，買方還可利用區塊鏈技術來隱藏身分。

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美國商務部早在今年一月就提出新規，限制美國雲端運算服務商提供中企AI算力，亞馬遜旗下AWS、微軟Azure、Google Cloud將受影響最大；但美國雲端服務商主張，這些新規無助避免濫用，反而可能破壞客戶信任並削弱美企競爭力。

國內某家系統整合商高層警告，為了取得AI算力，中方政府與廠商想方設法透過海外第三方購買晶片或算力服務，這在許多國家已經發生，且手伸向台灣；若是化整為零取得，且台商規模也不大，或許被關注較小，但若大廠也做這種灰色轉手生意，被美方發現恐留惡名且得不償失。

該高層建議，國內大廠若對雲端AI算力有長期穩定需求，多會考慮買GPU來自建機房，只有週期性模型訓練、偶爾需要的應用，才會租用算力；因此可透過調查雲端算力客戶方式，就能合理推估這些客戶是真的在用、還是幫中企租用。

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