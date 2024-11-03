台AI實力雄厚 中國智庫跨海挖算力

科技業近期傳出有中國智庫人士四處接觸台廠，除探詢AI算力租賃，還詢問輝達AI伺服器機櫃及RTX 4090顯示卡貨源。面對美國對中國擴大晶片圍堵，業界籲政府制定明確規定。（圖：彭博、路透，本報合成）

中方透過第三地假外資、包裝成台商等手法 來台探詢租用算力

〔記者方韋傑、高嘉和／台北報導〕美國不斷對中國擴大AI（人工智慧）晶片圍堵，被視為AI之島的台灣卻可能成為缺口？國內AI系統整合、伺服器代工等業界傳出，某自稱全球化數位網路高等智庫BTRAC宇姓創辦人近來到處接觸台廠，除了探詢AI算力租賃，還開出數百台輝達DGX平台AI伺服器機櫃需求，且詢問有無輝達RTX 4090顯示卡貨源。

加碼詢問輝達晶片、伺服器貨源

根據BTRAC介紹，該智庫是來自產業界、學術界等世界著名高等學府及科研機構專家學者共同組成的一個線上全球化數位網路高等智庫，以發展國家數位經濟為主流；涉及領域包括AI、量子運算、物聯網、5G技術、3D列印、密碼學、物理學、數學、多科網學科、大數據安全網路、區塊鏈技術、核物理等前沿類技術的應用與研究。

請繼續往下閱讀...

至於宇姓創辦人則在抖音帳號自稱是國家中產委特約研究員、中國城市發展聯盟數權經濟研究中心秘書長及江蘇大學高分子材料研究院兼職教授等。

BTRAC接觸的某台灣系統整合業者透露，對方是透過通訊軟體搭上線，先強調「共敘友誼、深度交流」、再提出「相關需求」，除了詢問有關算力租賃合作、開出需要數百台H100的AI伺服器機櫃算力需求，後又問是否有管道可幫忙介紹買到輝達RTX 4090顯示卡；這業者說，台灣不少科技業者都投入AI算力租賃服務，「理應不會只接觸他們這一家」。

算力即國力，除了我國國科會規劃分三期升級算力，砸一七○億元擴增超級電腦台灣杉二號算力之外，台灣科技業也紛紛展開結盟，包括正崴集團攜手華碩以及日商優必達、AI新創公司Zettabyte與緯創合作，還有翔耀實業結合是方電訊與美超微等共同成立台灣AI算力中心（AICC），有實力可稱霸亞洲。

防堵中方 籲政府制定明確規定

業者坦言，台灣自身相關AI應用發展理應沒那麼大的算力需求，主要商機來自於境內外算力租賃商機，若中國透過第三地的假外資或包裝成台商來台租用算力，恐是防不勝防，建議政府應制定明確規定，好讓相關台廠有遵循依據。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法