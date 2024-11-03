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〈財經週報-刷卡回饋縮水〉消費帶旺 今年刷卡金額可望破5兆大關

2024/11/03 05:30

近年來 國人信用卡刷卡金額變化近年來 國人信用卡刷卡金額變化

記者王孟倫／專題報導

今年前9月的累計刷卡金額為3.47兆元，預估今年全年刷卡總額將超過4.7兆元。（資料照）今年前9月的累計刷卡金額為3.47兆元，預估今年全年刷卡總額將超過4.7兆元。（資料照）

國人刷卡簽帳金額持續創新高！根據銀行業者公布統計，今年前9月的累計刷卡金額為3.47兆元，不但是歷年同期新高，若沒有特殊狀況發生，預估今年全年刷卡總額將超過4.7兆元，等於連續三年拿下史上年度「最會刷」紀錄。

根據金管會的歷史統計資料顯示，從2010年開始至2019年，國內信用卡刷卡金額曾經連續十年創史上最高紀錄，等於是「年年創新高」，其中，2019年是3.23兆元；不過，這項輝煌紀錄在2020年就止步，因為疫情風暴擾局，影響民眾消費意願，特別是無法出國旅遊，2020年刷卡金額是3.02兆元。

疫情前 刷卡曾創連10年史上新高

進一步分析，雖然隔年2021年刷卡金額成長至3.11兆元，但仍未超過2019年創下的3.23兆元紀錄；但隨著疫情逐漸解封及報復性出遊，讓2022年的刷卡金額寫下全年3.49兆元的好成績，一舉超車2019年。而隔年2023年繼續再奪下史上最高紀錄，並突破4兆元大關，金額為4.19兆元。

換言之，2022、2023年已經重回「年年創新高」之路，2024年是否還有機會再寫新高呢？還是已經到飽合階段、難以衝上去？國銀信用卡部門主管分析，「其實答案很明顯，可望迎來連續三年新高」。

首先，金管會每個月中旬會公布正式統計金額，今年前9月數字要等11月中旬；不過，從發卡機構所公布的自結數字，今年9月單月刷卡金額為3,663億元，已創下是史上同期最高，今年前9月累計刷卡金額為3兆4,738億元，較去年同期年增14%、也創歷年同期新高。

消費強勁 今年可望再創新高紀錄

國銀主管坦言，以今年前三季刷卡金額為3.47兆元為例，平均每季等於是1.56兆元，而第四季原本就是刷卡旺季，無論是百貨公司周年慶或是電商平台的慶祝回饋活動，都會讓第四季的刷卡金額衝高。

該主管直言，今年前9月刷卡金額都已經創史上同期的紀錄，顯示國內消費需求強勁，除非有特殊狀況，否則只要第四季刷卡金額是「平盤」、甚至有更好表現，全年還可望直接破5兆大關。

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