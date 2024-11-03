〈財經週報-刷卡回饋縮水〉銀行砍好康 業者：整體性權益調整

台新銀行指出，整體性權益調整，每月最高回饋金額調升。 （資料照）

記者王孟倫、吳欣恬／專題報導

玉山銀行強調，持續針對顧客各種生活消費需求，提供刷卡優惠。 （資料照）

近期有多家銀行業者提供的信用卡優惠縮水。其中，最受到卡友關注與質疑發卡機構，包括：台新銀、玉山銀行及星展銀行。對此，台新銀澄清，是整體性權益調整，並非單向權益縮水；玉山銀強調，今年新發行玉山Unicard玉山 e point回饋不會採用無條件捨去法；星展銀回應，將專注提升活卡率及每卡簽帳的金額 。

台新：街口涵蓋近8成卡友

首先，台新銀的「@GoGo卡」原有的行動支付移除LINE Pay等支付，轉向僅與街口支付合作，讓不少卡友提出強烈質疑，為何有此轉變？

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台新回應，根據數據觀察，@GoGo卡友最愛使用LINE Pay等行動支付消費的場景，街口支付已涵蓋近8成，例如：四大超商、家樂福、中油、麥當勞、星巴克等。

台新「@GoGo卡」回饋率從3.8%下修至3%，遭卡友抨擊，縮減幅度也未免太大？台新強調，@GoGo卡發卡8年來，累積眾多數位原生客群，偏好網路購物，因此，新權益除延續熱門網購「蝦皮、momo、酷澎、PChome、Yahoo、Amazon」為加碼回饋通路，更加入新合作夥伴「東森、博客來」，完整用戶網購消費場景。

台新強調，為滿足客戶大額消費需求，本次將每月最高回饋金額一舉提升50%（1,000點→1,500點台新Point信用卡）。舉例來說，購買iPhone 16 Pro 25GB價格為40,400元，舊權益僅可獲得1,000點，新權益則可獲得1,212點，讓客戶拿到手的回饋再升級。

其次，星展銀11月起調整多張信用卡權益，堪稱近期權益調整幅度最大的銀行。包含「星展飛行世界卡」國內消費由18元1哩改為20元1哩、星展eco永續卡原本國內、外一般消費2%回饋無上限，調低為1.2%，引發不少卡友反彈。

星展：權益調整是定期評估

對此，星展銀表示，持續觀察市場趨勢和營運情況，定期評估、規劃符合客戶需求的權益方案，同時根據客戶的消費情況與偏好，推出多項刷卡加碼優惠，專注於提升活卡率及每卡簽帳金額，以更靈活地因應市場變化。

為了深化與客戶關係，星展持續投注資源回饋忠誠客戶，例如針對星展eco永續卡、星展eco永續極簡卡、星展商務eco卡卡友推出回饋升級方案，若為該行存戶且刷卡當月的月均額總資產達等值新台幣50萬元，刷上述指定卡消費國內外最高可享3%回饋，國外指定地區最高可享6.8%回饋。

玉山：仍續提供各種刷卡優惠

玉山銀行自2025年1月1日起，信用卡、簽帳金融卡各卡片現金回饋、各卡片紅利點數回饋、合作聯名團體所提供之回饋及點數，小數點以下金額採無條件捨去法，造成卡友怨聲載道。

玉山銀強調，今年度新發行玉山Unicard玉山 e point回饋不會採用無條件捨去法；也持續針對顧客各種生活消費需求，提供刷卡優惠。

像是網購消費，年度盛事雙11購物節，玉山信用卡與蝦皮購物、淘寶網及momo 購物等前五大網購規劃一系列信用卡優惠活動，最高回饋達30.5%，在蝦皮使用玉山Unicard，領券登錄購買i16 Pro最高17.6%回饋。

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