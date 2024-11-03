〈財經週報-刷卡回饋縮水〉國人刷卡習慣丕變 行動支付攀升成主流

民眾的支付習慣顯著轉移，日常交易只要「一支手機」就可搞定。（資料照）

記者李靚慧／專題報導

根據信用卡龍頭中國信託銀行觀察，疫後信用卡交易已有3大明顯變化︰首先是海外交易金額及消費頻次成長驚人，以往海外交易金額佔比不到10%，但目前已提升至14%至15%，許多持卡人海外旅遊次數較疫情前翻倍；其次，線上電商交易已成為持卡人生活的一部分，也就是「網購」的頻率提高；第三，疫情後「行動支付」的成長速度驚人，根據中國信託內部資訊，持卡人每2筆交易，就有1筆為行動支付，比例已達一半，且預期還會持續成長。

聯合信用卡中心指出，自2020年疫情開始後，民眾的支付習慣顯著轉移，因為手機已是國人隨身必備，日常的信用卡交易只要「一支手機」就可搞定，包括透過國際三大Pay行動裝置錢包（Apple Pay、Google Pay與Samsung Pay），以NFC感應使用，或是使用第三方支付（LINE Pay）及電支機構電子錢包（街口、iPASS MONEY、PI錢包、悠遊付、橘子支）的掃碼QR Code支付，商戶型專屬電子錢包（PX Pay及FamiPay）也可在特定場域使用。

請繼續往下閱讀...

智慧手機普及 擴大國人行動支付

根據聯卡中心大數據統計，因掃碼支付的使用場域，涵蓋日常餐飲、電商、便利商店、生鮮食材超市及水電瓦斯與行政規費，而感應支付多在百貨消費。因此，掃碼支付的交易筆數的年增率明顯高於感應支付。

銀行業者指出，近幾年各大發卡行持續縮減信用卡刷卡回饋，許多以往3%無上限的「無腦神卡」陸續縮手，將基本回饋率已降至1%甚至0.5%，部分銀行則是透過「搶登錄」、「限定名額」、「訂回饋上限」等方式，撥出預算，針對特定行動支付給予3.8%甚至5%的刷卡回饋。

銀行業者觀察，之所以目前不少高額回饋，多集中在行動支付，特別是QR Code掃碼支付，在於不少電支品牌仍在「搶市佔」，財金公司的TWQR上線後，街口、iPASS MONEY的通路開始與其他電支品牌共享，也必須「鞏固」自家客戶的忠誠度，讓發卡行願意共同合作，提升持卡人的動卡率。

想拿加碼回饋？發卡行與持卡人鬥智

只不過，「持卡人實在太聰明了」，多家發卡銀行高層均感嘆，例如A銀行提供行動支付每月10%回饋上限100元，持卡人就真的「只刷滿1,000元」，轉頭再改刷第2家5%的回饋方案，5%額度刷滿，再找第3家，逼得銀行得與持卡人「鬥智」，要持卡人「特定日期時間登錄」、「切換方案拿回饋」，「搭配存款、財管」才可拿到加碼回饋。

此外，行動支付的便利，也連帶侵蝕必須「掏卡」的電子票證使用頻率，行政院主計總處2021年統計即發現，電子支付交易金額已遠遠超越電子票證。根據金管會統計，今年8月與1月相比，電子票證的消費金額減少1.8億元，讓發卡行思考每張卡片都提供電子票證的必要性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法