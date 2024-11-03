〈財經週報-刷卡回饋縮水〉太燒錢！ 信用卡回饋湧縮水潮

國人前8月刷卡金額突破3兆元大關，但對發卡行而言，銀行代墊的資金成本已超過1％，「刷愈多虧愈大」。（資料照）

記者李靚慧／專題報導

今年國人前8月刷卡金額突破3兆元大關，創史上同期新高，若加上第四季的百貨周年慶及耶誕旺季，預估全年可突破4兆，再創歷史新高。不過，「賺了面子」不等同「有了裡子」，對發卡行而言，央行連續升息後，資金成本居高不下，銀行代墊的資金成本已超過1%，「刷愈多虧愈大」。

自明年起 信用卡回饋將再縮一波

中國信託銀行10月起正式發行遠東SOGO卡，預計首年發卡50萬張，目標則是成為第３張「百萬聯名卡」，信用卡龍頭地位更加穩固。信用卡業者直言，中國信託早就不以高回饋吸引持卡人，而國泰世華、玉山、台新等前5大發卡行，也針對現有的高額回饋「微調」，因為資金成本居高不下，「刷愈多虧愈大」。預期自明年起，各銀行的回饋將「再縮一波」，各項權益也續增門檻，進一步「精省成本」。

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其實各大發卡行2023年底已進行一波成本檢視，自今年初著手「清呆卡」、停止給予零利率分期的消費刷卡回饋。但讓信用卡業者頭大的是，即使已使用各種手段，還是有一批持卡人，堅持使用「紙本帳單」，每月列印、寄送成本就至少10元起跳；去便利商店列印帳單，每筆15元的手續費也是由發卡行支付。

此外，為了防盜刷、遏阻詐騙，信用卡網路交易即時通知門檻從5,000元調降至3,000元，網購交易也須寄送OTP驗證碼簡訊，主管機關更要求明年起，金融機構實施「68」短碼防簡訊詐騙，讓發卡行「簡訊」成本大增。

強化防詐 發卡行成本大增

銀行主管感嘆，持卡人刷卡1萬元，發卡行也不過收取1.55%的刷卡手續費，若發卡行給持卡人2%現金回饋就是「倒貼」，還不包括上述的成本，以及電腦系統、人事費用，製卡時給卡組織、電子票證等費用。

歸納各發卡行「精省」得的手法，包括如果連續1年不動用信用卡，經通知持卡人後，屆期換卡就「不續發」，將可省下製卡、卡組織「卡費」、維運、遭盜刷等成本；持卡人若有刷卡，卻沒使用附加的悠遊卡等電子票證功能，隔年新卡取消電子票證，每張卡至少省了50元；導入聯合信用卡中心的FIDO（Fast Identity Online）平台與自家銀行的 FIDO機制介接，用刷臉、指紋認證取代OTP驗證碼簡訊。

發卡行回饋省一點 累積可觀

在權益方面，有銀行考量行動支付比例大增，調整回饋計算機制，採「無條件捨去」，讓小額消費拿不到回饋；調降指定通路的回饋率及回饋上限；研議限縮持卡人的機場免費停車天數、提高市區免費停車點數；也將視持卡人前一年的「貢獻度」，給予優惠分級。百萬張、數百萬張的卡數，只要每張卡「省一點」，累積下來也極為可觀。

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