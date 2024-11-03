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投資台灣3大方案 延至2027年 補強在地供應鏈、擴大到全球台商

2024/11/03 05:30

「投資台灣三大方案」自2019年7月實施，經濟部決再延長3年至2027年底，廣達等資通訊廠商第一波回台投資，提早布局走在前面。（資料照）「投資台灣三大方案」自2019年7月實施，經濟部決再延長3年至2027年底，廣達等資通訊廠商第一波回台投資，提早布局走在前面。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕「投資台灣三大方案」自二○一九年七月實施，至今累計吸引投資額破二．三兆元，方案年底到期，經濟部決再延長三年至二○二七年底。為補強台灣在地供應鏈，適用對象擬從中國台商擴大到全球台商；據了解，經濟部長郭智輝與國發會主委劉鏡清已就方案討論，預計本月報行政院核定。

已1554家通過審查 創造就業逾15萬

三大方案包含台商回台、根留台灣及中小企業加速投資方案，預計可吸引投資二．四兆元，新增就業人數十六．八萬人；截至十月十八日，已有一五五四家廠商通過審查，總投資二兆三六一四億元，創造本國就業十五萬四四一六人，達成率逾九成二。

台商回台方案過去適用對象主要是中國台商，明年起將擴大到全球台商；而已在台投資如AI伺服器大廠美超微等，是否將納入純外商？還要進一步討論。

另特定資格原為「五加二產業創新領域」，是否調整為「五大信賴產業」？官員強調，主要考慮供應鏈的強韌程度，未來傾向主題式、策略式的招商，五大信賴產業也含括其中。

官員解釋，像第一波台商回台政策，廣達等資通訊廠商就是主題式、策略式回台投資，在疫情與美中貿易戰期間，這些業者出口成績就很好，因提早布局，下一步要往AI發展時，就可走在前面。

官員透露，新一期將延續既有優惠措施，包括國發基金匡列貸款額度，由政府支付銀行部分手續費；租金優惠部分尚未討論，對於業者來說，租金優惠不是投資最大利多，他們仍希望找到土地，處理好水電的問題。

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