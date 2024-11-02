前進2024台北金融科技展 國泰金養成未來金融家

國泰金控攜手旗下子公司參與「2024台北金融科技展」，由國泰金控總經理李長庚（右4）率領子公司團隊，於國泰展區迎接行政院副院長鄭麗君（右5）、金管會主委彭金隆（左5）蒞臨指導。（國泰金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕國泰金控攜手旗下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信昨參與「二○二四台北金融科技展」，今年強調以「未來金融家」為題，由各子公司推出具前瞻性數位金融、創新理財、多元保險等產品服務，結合金融科技有效率、有規律，管理投資、退休、人生風險，只要展開行動，人人皆可成為「金融家」，為「未來」做好最佳準備。

國泰也於第二屆FinTechSpace「二○二四台北金融科技獎」大放異彩，四大獎項中，國泰團隊一舉斬獲三大項優勝，分別以「產險聯盟區塊鏈」獲得「共創典範獎」、「綠色金融科技GaaS」獲得「綠色金融科技獎」、「數位房屋貸款戰情室」獲得「金融創新獎─金融機構組」。

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國泰展區以有趣遊戲互動，體驗「以客戶為核心」解決金融痛點後的創新服務，並傳遞金融反詐、識詐能力，多角化提供管理身、心、財工具，達到財務、健康雙軌永續目的；例如國壽將百萬級用戶「FitBack健康吧」實現在展區，透過「動不動就健康、FitBack健康吧」計步、練練腦小遊戲，邀請逛展民眾體驗完成任務可獲得積點，若集滿國泰展區所有關卡積點可兌換保溫杯。

國泰世華銀行以「反詐」為主題，展現「國泰盾」四大聯防機制，盼藉由科技輔助及反詐觀念分享，降低大眾受騙風險；國泰產險推出業界首創「點數或電子票券抵換保費」新繳保費方式，以問答方式與民眾互動，答對問題並綁定國泰產險LINE會員即可獲得保溫袋；國泰證券展區以「台美股定期定額」投資為主題，透過新穎的遊戲互動體驗，帶領參與者在輕鬆有趣的氛圍中探索投資世界。

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