國家核心關鍵技術保護清單 納AI晶片設計

國科會「國家核心關鍵技術項目」保護清單，昨日最新預告新增十項目，涵蓋太空、量子科技、半導體及能源領域等。圖為國科會主委吳誠文。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕為保護台灣安全，適應國際法規、維持產業競爭優勢，國科會去年十二月推出「國家核心關鍵技術項目」保護清單，首波廿二項受管制，並每年檢討；昨日最新預告新增十項目到清單之中，涵蓋太空、量子科技、半導體及能源領域等，預告兩週收集外界意見，再報行政院核定，盼持續完善清單，保護台灣。

新增10項技術納管

國科會指出，「國家核心關鍵技術項目」保護清單，去年十二月五日已公告首波管制廿二項技術，涵蓋國防科技、太空、農業、半導體、資通安全等領域。

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國科會表示，核心關鍵技術相關規範也訂定每年檢討，今年十月廿九日已召開產官學研座談會，確認並新增十項技術，包含太空領域：「可運送小衛星入軌之發射載具推進系統設計與製造技術」、「可運送小衛星入軌之發射載具飛行姿態判定與控制技術」。

量子與半導體領域則新增：「量子位元設計與製程技術」、「低溫半導體晶片電路設計與製程」、「毫米波氮化鎵（GaN）功率放大器單晶微波積體電路之晶片設計技術」、「高頻功率放大器之氮化鎵（GaN）半導體製造技術」、「高電壓功率元件之碳化矽（SiC）半導體製造技術」、「人工智慧運算之高效能晶片設計技術」、「高頻寬密度小晶片互聯電路設計技術」，好保護台灣第三代半導體先進製程及量子電腦研發。

電池技術亦新增一項保護：「二次電池芯─高能量密度及高循環壽命之單一電池芯設計、化學合成、製造技術」。

竊取者最重罰1億、判刑12年 未遂者亦罰

國科會說明，該修正內容將預告十四日並收集各界意見、到十五日止，後續將儘速施行，加強保護我國重要技術的營業秘密；依法，竊取國家核心關鍵技術者，最高可處十二年徒刑、罰金一億元，未遂者亦罰。

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