10月PMI持平 中經院：製造業觀望美大選

中經院院長連賢明。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中經院昨發布製造業採購經理人指數（PMI），十月經季節調整之PMI微幅回升○．八個百分點至五十％，與上月相比大致持平。中經院院長連賢明表示，因美國總統大選影響台灣半導體業發展，廠商仍在觀望未來半年景氣。

PMI以五十％做為榮枯線，指數高於五十％代表景氣擴張，反之則代表緊縮，五項組成指標中，新增訂單與生產指標轉為擴張，人力僱用持續呈現擴張，供應商交貨時間下降、存貨則持續緊縮。

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中經院分析，主要國家雖然推出寬鬆與降息降準等政策，帶動股市與期現貨原物料價格攀升，但在消費性電子銷售未如預期、人工智慧（AI）高基期下，短期拉貨力道趨緩、降息觀望和美國大選等因素，終端需求仍未出現全面且中長期訂單。

製造業未來半年展望指數已連續兩個月緊縮，連賢明說，中國上月端出許多刺激政策，有助大宗原物料價格反彈，但效果持續多久仍有待觀察，因為外界最關心的財政政策還沒端出。

從產業別來看，電子暨光學產業的新增訂單、生產與未來半年展望皆已連續兩個月緊縮，顯示廠商持續觀望。

非製造業NMI連24紅

另，十月未經季調之非製造業經理人指數（NMI）同樣微幅回升○．五個百分點至五十三．八％，已連續二十四個月擴張，因年底迎來會展、尾牙旺季，而週年慶、雙十一檔期，以及股市回升，推動住宿餐飲業、零售業與金融保險業的商業活動指數大幅攀升。

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