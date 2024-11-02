央行9月理監事會議紀錄曝光》央行祭最重打炒房 抑制房市投機融資

央行9月理監事會議後宣布第七波打炒房措施，首度取消有房無貸者的寬限期，並升準一碼，被稱為史上最重打炒房。一位央行理事痛陳，投資客賭寬限期內房價漲，管制應加大力道。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行九月理監事會議後宣布第七波打炒房措施，首度取消有房無貸者的寬限期，並升準一碼，被稱為史上最重打炒房。昨會議紀錄曝光，所有理事一致贊同；一位央行理事痛陳，有些人將不動產當成流動性資產炒作，在「賭」寬限期期間房價往上漲，因此房市相關抑制措施應加大力度，他還提醒投資人應使用自己的錢投資房地產，否則一旦房價反轉向下、甚至出現硬著陸，將影響金融穩定。

痛批投資客「賭」寬限期房價漲

多位理事表示，當前房市過熱，房貸金額急遽成長且不動產貸款集中度逼近歷史高點，有必要調整選擇性信用管制措施。有理事認為，與六月相較，此次信用管制措施範圍增加、幅度更大，成效可望更佳；但目前台灣經濟基本面表現佳，且炒房者不一定完全依賴貸款，信用管制抑制房市的成效值得觀察。

請繼續往下閱讀...

一位理事指出，此次信用管制措施應有助於抑制房地產投機過度融資的行為，引導信用資源趨向較合適的配置，進而將資金導入實質經濟活動的投資與建設；另位理事認為，股市時常面臨修正，房市則較少出現修正，其價格很少於短時間內劇烈變化，此次措施或可讓房市進行修正。

房租續漲通膨風險仍在 不宜過早降息

另外，央行政策利率已連兩季不動，外界也關切央行未來動向；從理監事會議紀錄上理事發言可知，通膨隱憂仍在，在房市未顯著降溫前，央行應該不會太快跟進歐美降息。

有位理事就說，儘管近期主要國家央行多採寬鬆貨幣政策，惟考量國內房租指數持續上揚，通膨風險仍存在，政策利率無必要調降；一位理事表示，央行預測明年消費者物價指數（CPI）年增率降至二％以下，但房價若維持高檔甚至上漲，由於房租反應落後，預期房租將持續上漲，「打擊通膨實不宜放鬆」。

另位理事認為，台灣通膨數年來的漲幅均低於其他國家，現在利率下降的空間沒有其他國家大，沒有必要跟隨美國啟動降息。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法