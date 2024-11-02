非農就業爆冷 美11月降息幾無懸念

受波音罷工行動與颶風侵襲影響，美國10月新增非農就業僅1.2萬人，遠低於預期，創2020年12月以來最疲軟數據，失業率維持在4.1％，符合預期。（歐新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞工統計局（BLS）昨公布，受波音罷工行動與颶風侵襲影響，十月新增非農就業僅一．二萬人，遠低於九月的二十二．三萬人，以及道瓊預期的十萬人，創二○二○年十二月以來最疲軟數據，失業率維持在四．一％，符合預期。這是聯準會（Fed）下週會議前的最後一份重要指標報告，市場預期將降息一碼（○．二五個百分點）。

受颶風、波音罷工影響 10月非農就業僅增1.2萬人

華爾街日報報導，颶風海倫與米爾頓使美國東南部地區數以千計民眾失業，而波音的罷工使更多人離開工作，新增就業人口急遽下滑，顯示相關干擾作用高於預期；該下滑可能只是暫時性的，並不影響市場整體動態，失業率仍維持低點，薪資持續增長。

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數據顯示，十月平均時薪月增○．四％、略高於預期，年增四％，符合預期。每週平均工時穩定維持在三十四．三小時。

這份就業報告也包含前幾月新增就業的大幅調降。八月下修至新增就業七．八萬人，九月則降至二十二．三萬人，這使八、九兩月的新增就業人口較原先預測的共減少十一．二萬人。

在十月就業報告公布前，二○二四年平均每月新增就業接近二十萬人，雖然較去年同期減少六萬人，但招聘步伐仍然穩健；然而近幾月就業市場一些波動引發聯準會的憂心，亦即儘管通膨降溫，但居高不下的利率可能衝擊勞動市場，威脅經濟成長。

市場預期Fed本月降1碼 12月再降1碼

聯準會九月將基準短期利率一口氣調降兩碼（○．五個百分點），較其通常採取的一碼幅度增加一倍。金融市場預計，聯準會今年剩下的兩次政策會議將各降息一碼，下一次設定利率的聯邦公開市場會議將於七日做出決定。

美國主要指數昨開盤大漲，道瓊早盤上漲逾四百點，標普五百、那斯達克分別漲逾一％、一．三％，費城半導體漲逾二％，台積電ADR大漲三．五％。

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