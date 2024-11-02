晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

非農就業爆冷 美11月降息幾無懸念

2024/11/02 05:30

受波音罷工行動與颶風侵襲影響，美國10月新增非農就業僅1.2萬人，遠低於預期，創2020年12月以來最疲軟數據，失業率維持在4.1％，符合預期。（歐新社）受波音罷工行動與颶風侵襲影響，美國10月新增非農就業僅1.2萬人，遠低於預期，創2020年12月以來最疲軟數據，失業率維持在4.1％，符合預期。（歐新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞工統計局（BLS）昨公布，受波音罷工行動與颶風侵襲影響，十月新增非農就業僅一．二萬人，遠低於九月的二十二．三萬人，以及道瓊預期的十萬人，創二○二○年十二月以來最疲軟數據，失業率維持在四．一％，符合預期。這是聯準會（Fed）下週會議前的最後一份重要指標報告，市場預期將降息一碼（○．二五個百分點）。

受颶風、波音罷工影響 10月非農就業僅增1.2萬人

華爾街日報報導，颶風海倫與米爾頓使美國東南部地區數以千計民眾失業，而波音的罷工使更多人離開工作，新增就業人口急遽下滑，顯示相關干擾作用高於預期；該下滑可能只是暫時性的，並不影響市場整體動態，失業率仍維持低點，薪資持續增長。

數據顯示，十月平均時薪月增○．四％、略高於預期，年增四％，符合預期。每週平均工時穩定維持在三十四．三小時。

這份就業報告也包含前幾月新增就業的大幅調降。八月下修至新增就業七．八萬人，九月則降至二十二．三萬人，這使八、九兩月的新增就業人口較原先預測的共減少十一．二萬人。

在十月就業報告公布前，二○二四年平均每月新增就業接近二十萬人，雖然較去年同期減少六萬人，但招聘步伐仍然穩健；然而近幾月就業市場一些波動引發聯準會的憂心，亦即儘管通膨降溫，但居高不下的利率可能衝擊勞動市場，威脅經濟成長。

市場預期Fed本月降1碼 12月再降1碼

聯準會九月將基準短期利率一口氣調降兩碼（○．五個百分點），較其通常採取的一碼幅度增加一倍。金融市場預計，聯準會今年剩下的兩次政策會議將各降息一碼，下一次設定利率的聯邦公開市場會議將於七日做出決定。

美國主要指數昨開盤大漲，道瓊早盤上漲逾四百點，標普五百、那斯達克分別漲逾一％、一．三％，費城半導體漲逾二％，台積電ADR大漲三．五％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財