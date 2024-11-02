世代交棒 林盈達明年一月掌資安院

國家資通安全研究院近日將召開董事會，通過由副院長林盈達接任院長，明年一月六日生效。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部近期人事異動頻繁，轄下的「國家資通安全研究院」近日召開董事會，會中通過新院長人事案，因希望能給年輕人更多機會嶄露頭角，六十八歲的現任院長何全德將離職，由副院長林盈達接任，明年一月六日生效。

資安院是數發部主管的行政法人，主要推動資安防護機制（例如零信任）、人才培育、資安聯防體系等，另也研發AI技術，揪出社群媒體上的詐騙訊息。

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何全德曾在國發會、總統府、國安會任職過，第一線參與各項重大資安政策的推動，甚至二十多年前《電子簽章法》就是由他起草，是台灣難得兼具資安與行政專長的人才。在協助資安院建立體制、步入正軌後，他希望能給年輕人更多機會嶄露頭角。

林盈達是從陽明交通大學資工系教授借調而來，是美國加州大學洛杉機分校資訊工程博士，專長領域為網路安全、機器學習等，擔任過電信技術中心執行長、國研院副院長，曾被媒體封為資通訊領域的「反服貿」大將，與成大電機系教授李忠憲、台大電機系教授林宗男三人並列。

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