盧秀燕再發聲：總算聽見中部人的聲音

環境部環評大會日前通過中火二期環評案，環境部昨二度召開記者會澄清說明，台中市長盧秀燕昨再度發聲稱，「環境部雖然晚了，總算聽見中部人的聲音」。（記者黃旭磊攝）

〔記者張軒哲、黃旭磊／台中報導〕環境部環評大會日前通過中火二期環評案，國民黨民代連番發起猛攻，緊咬增加燃氣機組就得一併拆除燃煤機組，環境部昨二度召開記者會澄清說明，台中市長盧秀燕昨再度發聲稱，「環境部雖然晚了，總算聽見中部人的聲音」；民進黨立委何欣純呼籲，中央政府正在努力做增氣減煤，減煤減碳是台中人的心聲，中央和地方一定要不分黨派，務實合作加速增氣減煤，讓台中人早日享受更清新的空氣。

綠委籲不分黨派 加速增氣減煤

盧秀燕前日抨擊環境部說，「環境部已成為污染的放水者、保護者，應該降格」，她昨至清水國中參加活動時指出，環境部日前審查時就應把關，環境部就是要為環境和人民健康把關，才叫做環境保護部，中火的污染會增加，碳排會增加，環境部應要求中火提出如何減排，可是都沒有，中部人都非常憤怒，環境部總算聽到聲音，開記者會提出解決方案。

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盧秀燕表示，上一期環評達成共識，增二部機組，拆二部機組，現在要增加四部燃氣機組，最起碼不能低於拆四部燃煤機組，本來一部燃氣機組可抵二部燃煤機組，照理說，增一部燃氣應該要拆二部燃煤；中部人在看環境部和內政部如何提出淨零改善，讓台灣環境更好、保護人民健康的方案。

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