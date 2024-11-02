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《官我什麼事》專訪 曾文生︰不會讓產業因電價喪失競爭力

2024/11/02 05:30

台電董事長曾文生表示，台電的電網效率、電價可與全球電業公司相比，不會讓產業界因漲電價就喪失競爭力。（資料照，能源局提供）台電董事長曾文生表示，台電的電網效率、電價可與全球電業公司相比，不會讓產業界因漲電價就喪失競爭力。（資料照，能源局提供）

台積電成長 台電扮演支撐角色

〔記者林菁樺／台北報導〕台電董事長曾文生接受本報《官我什麼事》節目專訪時表示，台積電是台電最大客戶，台電也是台積電最重要的供應商，台積電成長過程中，台電扮演了支撐角色；台電的電網效率、電價可與全球電業公司相比，不會讓產業界因為漲電價就喪失競爭力。

台積電用電量大，單一公司用電快占全台一成。曾文生說，台電此次調漲後，我國產業平均電價來到四．二七元，台積電的電價雖無法公開，但不會是對外公告的牌價，因為台積電的用電量大、採購量大。台電也補充說明，台積電是二十四小時用電公司，離峰時間長，實際單價會比牌價低。

產業電價距離天花板已不很遠

曾文生強調，目前產業電價已調到一個水準，最高層級的電費，已距離天花板不是很遠，下個階段應是討論用電如何更有效率，「電價可以反映價值訊號」，引導節電。

面對日本等國可能以優惠措施吸引台積電設廠，曾文生強調，台灣電網系統運作還是相對有效率，短期國內電價雖有調整，但我國電價在國際間比較，「還是有一定的競爭力」，因電價而喪失競爭力這種事情，「在台灣是不太會發生」。

他更提到，台電的強韌電網計畫規模達五千多億元，是非常龐大的投資，需要時間完成；光是拉一條板龍線（板橋到龍潭線），四十公里耗費十八年，現在強韌計畫有「電廠直供園區」，都是幾十公里的路程，提報十年內完成是非常自我要求的計畫，若台電財務有困難，將不利均衡發展。

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