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飆股幕後》兩大股東搶籌碼？ 錼創出關受矚目

2024/11/02 05:30

Micro LED廠錼創-KY董事長李允立。（資料照）Micro LED廠錼創-KY董事長李允立。（資料照）

記者方韋傑／特稿

Micro LED（微型發光二極體）供應商錼創-KY（6854）股價自今年第3季中起逐月上漲，甚至在10月23日處置期間觸及歷史高點173.5元，區間漲幅高達149.28%。錼創-KY股價昨收在151元，相較於高點回檔修正約13%，法人認為，週一（4日）錼創處置股票出關後，股價雖有繼續表現的機會，但投資人仍應留意追高風險。

三星持股21.32% 富采握15.54%

錼創-KY目前屬於創新板上市公司，根據證交所目前規定，參與創新板交易的投資人，須具有2年以上證券交易的投資經驗，且最近2年平均所得達100萬元或提供200萬元以上的財力證明，才可買賣創新板股票。

因此，錼創-KY大戶持股比重超過8成，散戶僅不到2成，從年報來看，錼創-KY最大股東為南韓三星集團，持股比重達21.32%，其次為富采（3714）持有15.54%，第3大股東為對沖基金JKL Capital持有8.61%。

市場傳出，由於Micro LED為顯示產業未來6年最具潛力的明日之星，且錼創今年提前開始實現單季獲利，表現超乎預期，引發三星、富采皆有意強化對錼創-KY的控制權，儘管兩大集團互有業務往來，都還是想要搶在錼創-KY轉主板前增加持股，進而推升股價。

對此，錼創-KY不予置評，僅對於營運面簡短回應，現階段樂觀看好旗下各式Micro LED顯示器產量持續提升、毛利率走揚，今年就能實現損平，與友達（2409）合作的新產能會在明年第2季完工，此外，由於受到客戶要求，目前正在審慎評估切入印度製造的可行性。

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