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盤勢分析》台股季線有守 短線保守看待

2024/11/02 05:30

台股留長下影線，短線仍以保守格局看待。（資料照）台股留長下影線，短線仍以保守格局看待。（資料照）

受美股四大指數齊跌拖累，台股昨日早盤一度重挫近590點，跌破季線支撐，不過在台積電（2330）股價跌幅持續收斂，以及航運、營建買盤進場維持人氣下，加權指數尾盤甚至一度翻紅，終場小跌40.35點、收在22780.08點，成交量放大至約4264億元。

三大法人昨日合計賣超223.54億元，其中外資賣超213.37億元，賣超集中在聯電（2303）及金融股；投信買超58億元，買超標的多數與外資對作；自營商則賣超68.2億元。外資台指期淨空單昨小增501口，累計外資台指期淨空單為39276口。

統一證券表示，美國大選進入最後倒數，川普關稅政策以及台灣保護費說辭，令台股投資人觀望，拖累台股短期表現，不過美國整體經濟仍相當具有韌性，有利選後指數表現。預期台股在美國大選後，短線不確定性因素消除，中長期將回歸基本面。

群益期貨指出，昨日外資期現貨同步作空，自營商選擇權也是保守格局，整體籌碼面偏保守。昨日台股留長下影線，目前在台股季線位置不破下，短線台股仍以保守格局看待。（陳永吉）

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