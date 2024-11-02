金融界奧斯卡大滿貫 中信銀奪菁業獎8大獎

第十二屆菁業獎中信銀行榮獲8大獎一覽表

〔記者高嘉和╱台北報導〕有「金融界奧斯卡」之稱的第12屆台灣傑出金融業務菁業獎（菁業獎）昨公布得獎名單，中信銀行一舉拿下8項大獎，包括7項機構獎及1項特別獎，二度蟬聯提報獎項皆全數獲獎的大滿貫紀錄，傲視台灣金融業。

金融研訓院主辦的菁業獎4月開放選拔，本屆共計有79家金融機構角逐，總參選案件達163件，刷新歷史新高。

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歷經激烈且嚴格的初審、複審及決審後，中信銀行脫穎而出，囊括本屆「最佳海外發展獎」及「最佳法人信託金融獎」2項特優，榮獲「最佳綠色金融專案獎（一般金融組）」、「最佳企業金融獎」、「最佳財富管理獎」、「最佳數位金融獎」及「最佳消費金融獎」5項優等肯定；「智能防詐安全網」因具備高效跨通路聯防能力，有效防堵及阻絕詐欺案件，更勇奪本屆「特別獎─普惠金融推動獎（防制詐騙）」。

中信銀行是台灣最國際化的銀行，也是獲利、第一類資本規模表現優異的銀行，以台灣為發展起點，聚焦佈局大中華、日本、東南亞、美洲，目前於全球共14個國家及地區設有超過370處據點，建立具規模的跨境金融競爭優勢，積極協助企業客戶掌握全球市場動向。

中信銀行以香港及新加坡作為區域金融中心，滿足企業客戶於海外供應鏈金融服務，更進一步協助其員工於海外開戶、申辦信用卡金融等服務，長期深耕海外布局業務獲得主辦單位高度認可，勇奪「最佳海外發展獎」特優。

此外，中信銀行亦打造跨境、跨業、跨領域之法人信託平台，提供完整員工福利信託產品線、對接國際市場的保管銀行業務及數位化股務代理服務，滿足企業與員工在資產信託、保管銀行及股務代理等三大需求，連續三屆蟬聯「最佳法人信託金融獎」特優。

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