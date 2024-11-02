世芯證實 IDM客戶部分訂單暫緩

世芯證實明年最大客戶部分訂單目前確實有暫緩。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC暨矽智財廠世芯-KY（3661）昨日召開法說會，面對近來盛傳客戶英特爾大砍Gaudi 3的5奈米AI加速器訂單一事，世芯總經理沈翔霖表示，明年最大客戶部分訂單目前確實有暫緩，但公司對該訂單仍深具信心，將是明年最大的營收來源，預估明年整體營收較今年持平或小增，但因NRE（委託設計）業務強勁成長，明年NRE營收占比將提高至20-30%，獲利有望較今年成長。

世芯預估本季營收將出現季節性下滑，因最大客戶亞馬遜雲端服務公司（AWS）產品週期進入尾聲，明年最大客戶從AWS轉為英特爾，由世芯負責英特爾Gaudi 3的AI加速器，英特爾訂單是否縮減成為昨日法說會法人追問重點；不過世芯對於英特爾訂單仍充滿信心，沈翔霖指出，5奈米AI加速器本季出貨持續提升，將是明年營收最大貢獻者，預估可佔明年營收三分之一。

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世芯預計AWS下一代3奈米AI產品最快在2026年上半年量產，而除了英特爾與AWS兩大客戶外，沈翔霖透露，目前正在爭取北美一家大客戶的網通相關訂單，有望成為公司第三大客戶，同時也密切和大客戶發展2奈米與3奈米的專案。

世芯第三季營收與獲利同寫新高，第三季營收為148.3億元，季增9.2%、年增94.8%，稅後盈餘為17.91億元，較去年同期成長101%，每股稅後盈餘22.51元，累積前三季每股稅後盈餘58.43元。

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