未遏止非法銷售 歐盟調查中國電商Temu

外媒報導，歐盟執委會準備啟動正式程序，對中國電商巨擘拚多多旗下的Temu展開調查，以評估其是否違反網路銷售非法產品的相關規定。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據彭博、路透報導，知情人士透露，歐盟執委會準備啟動正式程序，對中國電商巨擘拚多多旗下的Temu展開調查，以評估其是否違反網路銷售非法產品的相關規定，這可能導致Temu遭懲處巨額罰款。

歐盟執委會根據二○二三年生效的「數位服務法」，十月十一日發函要求Temu提供防範假冒或不安全產品銷售的詳細具體措施，最後答覆期限為十月二十一日，並將根據Temu的答覆展開下一步措施。知情人士說，Temu提供的訊息「不令人滿意」，並未化解歐盟執委會的疑慮。

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Temu恐面臨巨額罰款懲處

根據「數位服務法」規定，在歐盟市場擁有逾四五○○萬活躍用戶的網路平台，必須採取措施阻止假訊息和違法內容的散布，包括打擊違法的假冒商品。若未遵守規定，歐盟可採取罰款、限制流量等制裁措施，最高罰款可達其年度全球營收的六％，而屢次嚴重違規的網路平台，可能面臨被禁止在歐盟市場營運的最高處罰。

Temu是在今年五月被歐盟執委會列為「超大型網路平台」（VLOP）；受此消息影響，週三拚多多美國存託憑證（ADR）收盤下跌三．五％，今年以來累計下跌十七．四％。

歐盟執委會正在擴大對大型跨境電商平台的監管力道。近年來，包括亞馬遜、eBay等跨國電商平台均因假冒商品和用戶訊息保護不力，遭到不同程度的處罰；目前Meta（臉書母公司）、阿里巴巴旗下的全球速賣通、字節跳動旗下的TikTok、億萬富豪馬斯克旗下的X平台，都面臨歐盟執委會調查。

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