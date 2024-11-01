晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

半導體專利滿手 台積電連9年霸榜

2024/11/01 05:30

經濟部智慧局發布第三季智慧財產權趨勢統計，台積電申請331件位居第一，我國發明專利申請王可望由台積電連九年霸榜。（示意圖，路透資料照）經濟部智慧局發布第三季智慧財產權趨勢統計，台積電申請331件位居第一，我國發明專利申請王可望由台積電連九年霸榜。（示意圖，路透資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部智慧局發布第三季智慧財產權趨勢統計，我國發明專利申請王可望由台積電連九年霸榜，外國專利申請王則是美商應用材料，南韓一哥三星電子緊追。智慧局發現，南韓近年向我國申請發明專利的件數逐漸增加，第三季甚至逼近中國，顯示其重視赴我國進行專利布局。

外國專利申請王 美商應材連莊

智慧局統計，今年第三季本國人發明專利前十大申請人，台積電申請三三一件位居第一，若加上今年上半年已申請七二一件，前三季申請量已破一千件，不僅是國內第一、也遠高於外國申請榜。智慧局表示，台積電從二○一六年第三季起，連續九年排序第一。

第二名是友達的九十九件，其後依序為英業達、南亞科、群創、台達電、鴻海、聯電、瑞昱及聯發科等；其中，台達電八十一件創下歷史新高，而鴻海曾是國內申請王霸主，本季申請七十六件成長快速，展現其專利布局企圖。

外國人發明專利王持續是應材，以申請二五四件維持外國企業第一，南韓三星電子二二二件則緊追在後，美國高通也有二○二件，第四名起為南韓韓領、日本東京威力、日東電工、富士軟片與荷蘭ASML、日本鎧俠、力森諾科等，仍可見到半導體供應鏈在台灣深耕；智慧局補充說，應材、東京威力件數均創歷史新高。

根據智慧局統計，外國人發明專利申請前五大國家分別是日本的三○五八件居冠，其次依序為美國、中國、南韓及德國等；韓國在第三季的申請量八七二件逼近中國的八九八件，且連續二年第三季申請量都破八百件；智慧局說明，這顯示南韓越來越重視赴我國專利布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財