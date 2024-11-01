半導體專利滿手 台積電連9年霸榜

經濟部智慧局發布第三季智慧財產權趨勢統計，台積電申請331件位居第一，我國發明專利申請王可望由台積電連九年霸榜。（示意圖，路透資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部智慧局發布第三季智慧財產權趨勢統計，我國發明專利申請王可望由台積電連九年霸榜，外國專利申請王則是美商應用材料，南韓一哥三星電子緊追。智慧局發現，南韓近年向我國申請發明專利的件數逐漸增加，第三季甚至逼近中國，顯示其重視赴我國進行專利布局。

外國專利申請王 美商應材連莊

智慧局統計，今年第三季本國人發明專利前十大申請人，台積電申請三三一件位居第一，若加上今年上半年已申請七二一件，前三季申請量已破一千件，不僅是國內第一、也遠高於外國申請榜。智慧局表示，台積電從二○一六年第三季起，連續九年排序第一。

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第二名是友達的九十九件，其後依序為英業達、南亞科、群創、台達電、鴻海、聯電、瑞昱及聯發科等；其中，台達電八十一件創下歷史新高，而鴻海曾是國內申請王霸主，本季申請七十六件成長快速，展現其專利布局企圖。

外國人發明專利王持續是應材，以申請二五四件維持外國企業第一，南韓三星電子二二二件則緊追在後，美國高通也有二○二件，第四名起為南韓韓領、日本東京威力、日東電工、富士軟片與荷蘭ASML、日本鎧俠、力森諾科等，仍可見到半導體供應鏈在台灣深耕；智慧局補充說，應材、東京威力件數均創歷史新高。

根據智慧局統計，外國人發明專利申請前五大國家分別是日本的三○五八件居冠，其次依序為美國、中國、南韓及德國等；韓國在第三季的申請量八七二件逼近中國的八九八件，且連續二年第三季申請量都破八百件；智慧局說明，這顯示南韓越來越重視赴我國專利布局。

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