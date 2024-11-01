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彭博：2032年全球AI產值上看41兆 台企扮要角

2024/11/01 05:30

彭博報導，台灣是全球推動人工智慧發展的引擎，2032年全球AI市場規模上看1.3兆美元（台幣41.6兆元），攸關AI發展的企業全都在台灣，包括台積電、鴻海、台達電、廣達電腦、奇鋐等，將扮演要角。（中央社資料照）彭博報導，台灣是全球推動人工智慧發展的引擎，2032年全球AI市場規模上看1.3兆美元（台幣41.6兆元），攸關AI發展的企業全都在台灣，包括台積電、鴻海、台達電、廣達電腦、奇鋐等，將扮演要角。（中央社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，台灣是全球推動人工智慧（AI）發展的引擎，許多攸關全球AI發展的企業全都在台灣，包括台積電、鴻海、台達電、廣達電腦、奇鋐等，預估到二○三二年，全球AI市場規模上看一．三兆美元（台幣四十一．六兆元），上述台企將扮演要角。

輝達、微軟和OpenAI等領頭羊 仰賴台灣讓AI願景成真

報導說，全球成千上萬的企業、高階主管和企業家都得出相同結論，必須依賴台灣來使他們的AI願景成真，輝達、微軟和OpenAI等全球AI領頭羊，都尋求台企製造晶片、購買伺服器和散熱裝置。

晶片、伺服器、散熱裝置

技術生產生態系以台灣為中心

儘管地緣政治風險仍在，但這是數十年來第一次，整個技術生產生態系統不再以中國為中心，而是以台灣為中心；美中日益緊張的關係，也可能阻礙一些AI企業在中國生產硬體。

而在三星電子和英特爾陷入困境之際，晶圓代工龍頭台積電正在擴大晶片業領先地位，生產全球最先進的半導體，該公司也被輝達執行長黃仁勳視為唯一能生產其AI加速器的廠商。

一些攸關全球AI發展至關重要的企業也在台灣，包括伺服器製造商廣達電腦、電源供應器大廠台達電、電腦散熱系統先驅奇鋐科技；整體而言，在二○三二年規模上看一．三兆美元的全球AI市場，台企將扮演要角。

今年前9月台灣伺服器出口 超越中國逾倍

近年來美國對中國實施更為全面的貿易制裁，迫使許多企業尋找替代生產地點，將中國從供應鏈剔除，不到兩年內，這些限制措施已使中國AI硬體產業邊緣化。彭博數據顯示，今年前九個月台灣出口的伺服器和繪圖卡是中國出口的逾一倍，與往年截然不同。

台企也展現了隨需求變化而調整營運策略的能力。例如輝達正加快產品推出的速度，將數十個新款Blackwell晶片封裝成單一的NVL七二伺服器，這有助於訓練新一代更強大的AI模型。NVL七二每台可能超過三○○萬美元，迫使台達電和奇鋐等公司在電力分配和冷卻的新功能上繼續創新。

矽谷晶片新創公司SambaNova Systems創辦人Rodrigo Liang表示：「在AI備受全球關注之際，會有很多公司繼續來台灣尋找這些新技術。」

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