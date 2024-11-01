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菲國綠電每度低於4元 「與台灣相當」

2024/11/01 05:30

菲律賓綠電產品組合加上線損，每度電不會超過四元，與台灣發電成本相當。（示意圖，台電提供）菲律賓綠電產品組合加上線損，每度電不會超過四元，與台灣發電成本相當。（示意圖，台電提供）

經長︰向菲買綠電 落實境外關內政策

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝接受廣播節目訪問，再談菲律賓買綠電話題。他強調，要讓用電者無煩惱並買到便宜綠電，因菲律賓地大、距離近，能發展地熱、光電、風電等，只要具備規模經濟，綠電產品組合加上線損，每度電不會超過四元，與台灣發電成本相當，「關鍵還是綠電」。他還拋出在菲國可落實境外關內政策，仿效類似中國深圳特區做法，評估報告將在半年內出爐。

郭智輝說，美國、日本、菲律賓等國今年四月啟動「呂宋經濟走廊」計畫，盼在綠色能源、基礎建設、減碳、半導體等領域合作，確實與台灣沒有直接關係，但美國朋友詢問台灣民主同盟國家，「有沒有辦法幫忙？」

他研究，新加坡向澳洲買綠電、英國也跟摩洛哥買電，距離逾四千公里，「這麼遠都能送到」，理當有討論空間；菲律賓離台灣近，且呂宋島面積大，當AI（人工智慧）驅動需求提早到來，加上國內光電有農地、糧食爭議，地方政府多反對，且離岸風電開發也遇到成本、國產化開放、融資等挑戰，「台灣的電沒問題、但綠電可能落後」。

郭智輝表示，若能向菲律賓安全買電，成本、技術上，他也向專家請教，因土地夠大，成本就會降低，太陽光電每度可能降到三元、陸域風電還可能是二元以下，地熱未來發展也是四元內。

他還修正海纜送電的線損可由三成下修到十五％以內，對每度電的影響約五角到一元；他強調，各類能源透過產品組合，經由海纜送電回台灣的屏東或高雄，絕對不會超過四元」，不僅跟台灣的發電成本差不多，且還是綠電。

郭智輝說，除海纜之外，船運部分則可透過「貨櫃儲電箱」，日本已有最新技術，一艘船約可供二五○MW，若是四艘船就相當於一GW，接近一部核三機組。

郭智輝還拋出菲律賓也可落實我國境外關內政策。他指出，中國的深圳經濟特區是產電重鎮，台灣若可由美、日牽線，在菲律賓也談到「特區」，給予台灣廠商更好的租稅等條件，一方面貢獻菲律賓經濟成長，而台灣高耗能耗電產業如鋼鐵、石化等也可過去發展，用便宜的電也能降低成本，產生規模經濟生產還可與中國抗衡，並解決台灣非區域經濟整合成員國的特殊情況。

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