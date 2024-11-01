台企樂觀指數Q4增25％ 創18季新高

二○二四年第四季台灣企業樂觀指數（BOI）達一五七．一，創下十八季以來新高紀錄。（歐新社資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣經濟前景審慎樂觀！美商鄧白氏昨發布二○二四年第四季台灣企業樂觀指數（BOI）達一五七．一，不僅高於第三季、且季增二十五％，創下十八季以來新高紀錄。

鄧白氏表示，在有利的借貸條件和市場情況持續改善的推動下，全球企業與台灣企業樂觀指數雙雙上揚；調查顯示，二○二四年第四季全球企業與台灣企業樂觀指數連四季持續攀升，分別上升七．三％和二十五％，企業全年樂觀看待市場景氣。

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第四季台灣企業樂觀指數為一五七．一，高於第三季；主因來自於「銷售量」、「新增訂單量」、「淨利潤」、「銷售價格」與「雇用員工數」等五大項指數都較前期上揚；而在服務業的樂觀情緒帶動下，台灣企業樂觀指數來到二○二○年調查開始以來的最高值。

鄧白氏也同步公布「全球企業樂觀指數」，第四季全球企業樂觀指數較上一季上升七．三％；由於財務壓力緩解、貨幣政策轉變、健全的監管框架與對永續發展倡議的擴大參與等因素，全球近五分之四的企業對其國內與出口訂單、資本支出和財務風險表示樂觀。

鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）表示，今年第二季台灣經濟顯著成長，台灣企業對於市場預期，同步提升第四季台灣企業樂觀指數；且政府積極推動經濟政策，發展台灣成為全球供應鏈中心、推動數位轉型、加強與東南亞的合作聯繫，並以二○二八年成為一兆美元經濟體等目標，也推升今年第四季度的商業信心至最高水準。

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