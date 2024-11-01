主計總處︰今年GDP破4％有望

近2年台灣GDP統計

第3季GDP上修至3.97% 全年估4.1%、3年新高

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布第三季經濟成長率概估三．九七％，較八月預測上修○．七六個百分點，主因出口表現優於預期，加上投資動能回升。主計總處簡任視察王翠華表示，若第四季GDP（國內生產毛額）維持預測不變，今年經濟成長率將由三．九％上修至四．一％，為近三年新高，國內景氣「穩健擴張」。

AI等需求強 出口較預期高逾20億美元

主計總處表示，因AI應用與資通產品需求強勁，第三季商品出口年增八．○四％，較預測數高出逾二十億美元，加上三角貿易及航運服務表現佳，概估商品及服務輸出實質成長八．六七％、上修一．七四個百分點；輸入實質成長十三．三三％、上修○．二八個百分點。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長負貢獻一．一六個百分點。

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投資方面，隨新興科技應用需求強勁，企業投資動能回升，第三季新台幣計價資本設備進口年增近三成，國內投資財生產量增近兩成，機械設備、營建工程、智慧財產投資均成長，概估資本形成（含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動）實質成長十五．二七％、上修○．一八個百分點，對經濟成長貢獻三．六七個百分點。

王翠華表示，半導體廠商加速投資，半導體設備進口連兩季成長，且第三季增幅擴大至三成，加上房市熱絡，營建投資續擴增。不過，中央銀行九月祭出第七波信用管制，是否影響營建投資，後續仍待觀察。

另，就業市場穩健、調薪的所得效果及股市上漲的財富效果等，國人購物、聚餐及出遊熱潮延續，加上金融市場熱絡帶動交易手續費續增，境外旅遊挹注國人國外消費，概估第三季民間消費實質成長一．九二％、下修○．三九個百分點。王翠華指出，民間消費已連續十二季成長，但因基數已高，增幅趨緩。

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