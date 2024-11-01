澳洲成熟自由經濟體 超越中國不意外

國銀高階主管分析，澳洲是成熟自由經濟體，國銀在當地的投資與授信均穩定成長，超越中國並不意外。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕國銀對中國曝險持續下探已是大勢所趨，但新南向國家之一的澳洲，竟可超越中國躍居我國銀第二大曝險國，對此，國銀高階主管分析，澳洲是成熟自由經濟體，國銀在當地的投資與授信均穩定成長，超越中國並不意外。

國銀高階主管說，二○二二年底，我國銀對澳洲曝險金額僅七八六○億元，不到二年的時間已超過兆元，顯示國銀對澳洲市場的前景看好；新南向是前總統蔡英文在二○一六年上任後積極推動的政策目標，金管會配合訂定「獎勵本國銀行加強辦理於新南向政策目標國家授信方案」，在政策加持下，新南向國家之一的澳洲，自然獲得國銀青睞。

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這位主管表示，澳洲是成熟經濟自由市場，公司治理完備，加上澳洲是政府積極推動新南向國家的重點之一，曝險排名很快就拉上來，目前共有十家銀行在澳洲設置分支據點，例如王道銀行今年四月獲得金管會核准，要向澳洲主管機關申設雪梨辦事處，目標拚今年內獲准，並在三年後升格為分行。

對於國銀海外曝險出現澳洲與中國的「黃金交叉」，銀行局官員分析，近年因中國經濟下滑、地緣風險升高、美中貿易衝突加劇、中國債務及房地產風險增加等因素，國銀跟著台商走，自然對中國投資或放款偏向審慎保守。

國銀「曝險」是指放款、投資及同業拆存等三項業務；國銀業者解釋，雖然曝險部位越高，風險就越大，但曝險並不意味是損失。

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